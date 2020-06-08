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8 червня • оновлено в 05:36
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Три модні чубчики 2020 року: як стригти і укладати

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Чубчик – це не тренд 2020 року, це індивідуальний і стилістично непростий елемент образу. Чубчик личить не всім, тому варто добре подумати і порадитися з майстром, перш ніж "різати" волосся.

Проте, якщо ви зважилися на цей крок, корисно буде ознайомитися з напрямами в моді на чубчики в 2020 році. OBOZREVATEL розповість про три найголовніші.

Корейський чубчик

Чубчик, який зараз називають корейським, – це класичний чубчик à la parisienne. Зараз у моді негустий корейський чубчик, через який проглядає лоб.

Корейський чубчик

Корейський чубчик

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Чубчик à la parisienne

Чубчик à la parisienne

Pinterest

Модний чубчик 2020

Модний чубчик 2020

Pinterest

Подовжений корейський чубчик

Подовжений корейський чубчик

Pinterest

Стильний чубчик

Стильний чубчик

Pinterest

Корейський чубчик 2020

Корейський чубчик 2020

Pinterest

Короткий прямий чубчик

Короткий чубчик вибирають епатажні дівчата, які таким чином акцентують увагу на рисах обличчя. Такий чубчик відмінно поєднується з темними окулярами, пов'язками та обручами.

Короткий чубчик

Короткий чубчик

Pinterest

Короткий рівний чубчик

Короткий рівний чубчик

Pinterest

Короткий прямий чубчик

Короткий прямий чубчик

Pinterest

Рівний чубчик

Рівний чубчик

Pinterest

Короткий чубчик 2020

Короткий чубчик 2020

Pinterest

Подовжений хвилястий чубчик

Подовжений хвилястий чубчик підійде стильним дівчатам з волоссям середньої довжини.

Хвилястий чубчик

Хвилястий чубчик

Pinterest

Хвилястий подовжений чубчик

Хвилястий подовжений чубчик

Pinterest

Модний хвилястий чубчик

Модний хвилястий чубчик

Pinterest

Хвилястий чубчик 2020

Хвилястий чубчик 2020

Pinterest

Останнім часом стилісти також рекомендують скористатися накладними чубчиками. Такий чубчик допоможе змінити образ, нічим не жертвуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Мода Стиль Краса стрижка
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