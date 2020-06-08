Три модні чубчики 2020 року: як стригти і укладати

Чубчик – це не тренд 2020 року, це індивідуальний і стилістично непростий елемент образу. Чубчик личить не всім, тому варто добре подумати і порадитися з майстром, перш ніж "різати" волосся.
Проте, якщо ви зважилися на цей крок, корисно буде ознайомитися з напрямами в моді на чубчики в 2020 році. OBOZREVATEL розповість про три найголовніші.
Корейський чубчик
Чубчик, який зараз називають корейським, – це класичний чубчик à la parisienne. Зараз у моді негустий корейський чубчик, через який проглядає лоб.
Корейський чубчик
Чубчик à la parisienne
Модний чубчик 2020
Подовжений корейський чубчик
Стильний чубчик
Корейський чубчик 2020
Короткий прямий чубчик
Короткий чубчик вибирають епатажні дівчата, які таким чином акцентують увагу на рисах обличчя. Такий чубчик відмінно поєднується з темними окулярами, пов'язками та обручами.
Короткий чубчик
Короткий рівний чубчик
Короткий прямий чубчик
Рівний чубчик
Короткий чубчик 2020
Подовжений хвилястий чубчик
Подовжений хвилястий чубчик підійде стильним дівчатам з волоссям середньої довжини.
Хвилястий чубчик
Хвилястий подовжений чубчик
Модний хвилястий чубчик
Хвилястий чубчик 2020
Останнім часом стилісти також рекомендують скористатися накладними чубчиками. Такий чубчик допоможе змінити образ, нічим не жертвуючи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "новини України" на сайті "OBOZREVATEL".