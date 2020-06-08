Три модні чубчики 2020 року: як стригти і укладати

Чубчик – це не тренд 2020 року, це індивідуальний і стилістично непростий елемент образу. Чубчик личить не всім, тому варто добре подумати і порадитися з майстром, перш ніж "різати" волосся.

Проте, якщо ви зважилися на цей крок, корисно буде ознайомитися з напрямами в моді на чубчики в 2020 році. OBOZREVATEL розповість про три найголовніші.

Корейський чубчик

Чубчик, який зараз називають корейським, – це класичний чубчик à la parisienne. Зараз у моді негустий корейський чубчик, через який проглядає лоб.

Корейський чубчик Pinterest

Чубчик à la parisienne Pinterest

Модний чубчик 2020 Pinterest

Подовжений корейський чубчик Pinterest

Стильний чубчик Pinterest

Корейський чубчик 2020 Pinterest

Короткий прямий чубчик

Короткий чубчик вибирають епатажні дівчата, які таким чином акцентують увагу на рисах обличчя. Такий чубчик відмінно поєднується з темними окулярами, пов'язками та обручами.

Короткий чубчик Pinterest

Короткий рівний чубчик Pinterest

Короткий прямий чубчик Pinterest

Рівний чубчик Pinterest

Короткий чубчик 2020 Pinterest

Подовжений хвилястий чубчик

Подовжений хвилястий чубчик підійде стильним дівчатам з волоссям середньої довжини.

Хвилястий чубчик Pinterest

Хвилястий подовжений чубчик Pinterest

Модний хвилястий чубчик Pinterest

Хвилястий чубчик 2020 Pinterest

Останнім часом стилісти також рекомендують скористатися накладними чубчиками. Такий чубчик допоможе змінити образ, нічим не жертвуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020.

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