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31 жовтня • оновлено в 12:16
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Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

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Жінка, яка хоче виглядати неперевершено, з приходом холодних пір року, безсумнівно, буде шукати відповідь на запитання: що носити цієї зими, щоб було тепло і модно.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

Кейп

Одними з найбільш популярних варіантів верхнього одягу на зиму 2019-2020 будуть кейпи. Дизайнери представили кілька моделей: кейп-пальто, кейпа-дублянка, кейп-парка і хутряний кейп. Зазначимо, що вони будуть відмінно поєднуватися з сукнею-футляром, спідницями і вузькими прямими штанами.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashion-woman.com

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashion-woman.com

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashion-woman.com

Асиметричні спідниці

Модні спідниці з асиметрією і запахом будуть також дуже актуальні взимку. Вони підійдуть як на кожен день, так і для особливого випадку. Крім того, такі спідниці зроблять ваш образ неймовірно стильним і елегантним. Поєднувати їх найкраще з блузами або футболками.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: secondstreet.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: modnaya-krasivaya.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashion-woman.com

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Плаття-жакети

Хоч і не новинка, але дуже трендова модель сукні у вигляді подовженого жакета продовжить лідирувати в зимовому сезоні. Наймоднішими відтінками сукні-жакета будуть білий і чорний тони.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: zhenskie-melochi.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: zhenskie-melochi.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: dress-as.ru

Кюлоти

Цієї зими в якості модної альтернативи джинсам і штанам, варто обирати кюлоти. Ця модель дуже зручна і стильна. Носити їх найкраще з шубою або з укороченими пуховиками.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashionblog.com.ua

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashionblog.com.ua

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: fashionblog.com.ua

Грубі черевики

Грубі і брутальні черевики також залишаються в центрі уваги взимку 2019-2020. Зазначимо, що їх можна комбінувати як з сукнями, так і вузькими штанами.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: edinstvennaya.ua

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: voguemoda.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: smartwomens.ru

Кольорові колготки

Кольорові колготки – один з яскравих трендів сезону зима 2019-2020. Вони зроблять ваш образ незабутнім.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: hochu.ua

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: crossfashion.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: crossfashion.ru

Сумки з хутряним декором

Ще однією екстравагантною річчю зимового сезону стануть сумки з хутряними деталями. Однак варто зазначити, що носити їх потрібно дуже дозовано і не обтяжувати образ. Наприклад, виберіть стриманий наряд, залишаючи акцент на оригінальній сумці.

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: vogue.ru

Тренди зими 2019-2020: топ-7 речей, які повинні бути у кожної

Фото: sumki.guru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішим, стильним і теплим верхнім одягом на зиму 2019-2020.

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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Надо прикупить партию,а то птицы задолбали ягоду жрать.Ничего не боятся.Да,еще насчет меха.А как же недавние выступления активистов в Киеве,что лиса,это не шуба?
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