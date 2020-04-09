Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Рвані джинси не зникають зі списку трендів в 2020-му році, але тепер їх важливо поєднувати зі стильними речами і аксесуарами.
Про те, з чим носити рвані джинси навесні 2020 року пише Cosmopolitan.
Джинси з легкими потертостями добре поєднуються з твідовим жакетом і класичної сорочкою.
Світло-блакитні джинси і короткий топ яскравого кольору - ідеальне комбо для жарких днів.
Зробити образ шляхетнішим допоможуть стильний коричневий жакет і класична сумка.
Самий відвертий варіант - це джинси з акуратними розрізами в несподіваному місці.
Джинсовий total look знову актуальний! Підбирайте сорочку або жакет в тон, а до них - базовий білий топ і пару помітних прикрас.
Біла футболка бездоганно виглядатиме з тренчем. Стильно і нічого зайвого.
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.
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