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9 квітня • оновлено в 17:26
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Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

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Рвані джинси не зникають зі списку трендів в 2020-му році, але тепер їх важливо поєднувати зі стильними речами і аксесуарами.

Про те, з чим носити рвані джинси навесні 2020 року пише Cosmopolitan.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Джинси з легкими потертостями добре поєднуються з твідовим жакетом і класичної сорочкою.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Світло-блакитні джинси і короткий топ яскравого кольору - ідеальне комбо для жарких днів.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Зробити образ шляхетнішим допоможуть стильний коричневий жакет і класична сумка.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Самий відвертий варіант - це джинси з акуратними розрізами в несподіваному місці.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Джинсовий total look знову актуальний! Підбирайте сорочку або жакет в тон, а до них - базовий білий топ і пару помітних прикрас.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Біла футболка бездоганно виглядатиме з тренчем. Стильно і нічого зайвого.

Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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Автор
Марія Дідик
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