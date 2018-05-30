Тренди-2018: названо наймодніший купальник цього сезону

Найстильнішою і затребуваною моделлю купального костюма в цьому році став злитий ретро-купальник з поясом на талії.

За версією багатьох стилістом, саме він став став одним з найбільш модних трендів пляжного сезону-2018. У свою чергу відомі бренди-виробники пляжного одягу представили різні варіанти таких купальних костюмів, пише Daily Mail.

"Ця річ стане чимось більшим, ніж просто одягом для відпочинку на пляжі або у басейну. Багато купальних костюмів нагадують мені "олдскульний" гламур зі стильними деталями. Такий купальник - модний і в той же час функціональний, і це прекрасно", - помітила стиліст Рошель Уайт.

Публікація від Hunza G (@ hunza.g) 9 Кві 2018 о 10:47 PDT

Публікація від Hunza G (@ hunza.g) 6 Мар 2018 о 1:55 PST

Публікація від Hunza G (@ hunza.g) 21 Лис 2017 в 2:31 PST

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Публікація від Patricia G. Between Lattes (@patriciagdc) 27 Мар 2018 о 12:30 PDT

Публікація від Stella (@sstellzz) 27 Май 2018 у 5:01 PDT

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку модних моделей купальників на сезон літо-2018.