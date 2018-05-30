Тренди-2018: названо наймодніший купальник цього сезону

Найстильнішою і затребуваною моделлю купального костюма в цьому році став злитий ретро-купальник з поясом на талії.
За версією багатьох стилістом, саме він став став одним з найбільш модних трендів пляжного сезону-2018. У свою чергу відомі бренди-виробники пляжного одягу представили різні варіанти таких купальних костюмів, пише Daily Mail.
"Ця річ стане чимось більшим, ніж просто одягом для відпочинку на пляжі або у басейну. Багато купальних костюмів нагадують мені "олдскульний" гламур зі стильними деталями. Такий купальник - модний і в той же час функціональний, і це прекрасно", - помітила стиліст Рошель Уайт.
Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку модних моделей купальників на сезон літо-2018.