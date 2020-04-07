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7 квітня • оновлено в 16:28
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Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

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Чорні штани – не тільки універсальна річ у гардеробі, але і тренд сезону весна-літо 2020.

Про те, з чим можна поєднувати чорні штани, а також, як правильно їх носити, щоб підкреслити переваги фігури, пише Cosmopolitan.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

Шкіряні штани

Шкіряні штани не покидають тренди вже який сезон поспіль і будуть там залишатися ще дуже довго. Їх можна одягти як на побачення, так і в офіс. Головне вибрати лаконічний крій.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

Кюлоти

Чорні кюлоти можна поєднувати і з підборами, і з кросівками. Такі штани стануть ідеальною базою: до них можна підібрати і спортивне худі, і футболку, і романтичну блузу, і навіть класичну сорочку. Єдине, потрібно звертати увагу на висоту взуття: краще вибирати моделі до щиколотки.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

Каррот

Ці штани – ідеально сядуть на будь-яку фігуру. Завдяки високій посадці, можна підкреслити талію, а вільна посадка на стегнах – приховає зайвий об'єм. Якщо носити їх з підборами, то ноги будуть здаватися довшими.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

Карго

З їх допомогою зірки в Голлівуді люблять підкреслювати свою талію та пишні стегна. Ці штани ідеально підходять для повсякденних образів.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

Широкі

Завдяки широкому крою та довжині штанини ноги стають візуально набагато довшими. До того ж, ці штани – тренд сезону.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

Кльош

Штани-кльош допомагають зробити фігуру більш виразною: вони роблять акцент на талії і виділяють стегна. Особливо варто придивитися до моделей, які розширюються від коліна.

Тренд на класику 2020: як правильно носити чорні штани

cosmo.ru

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Автор
Анна Міхно
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