Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Перші леді завжди опиняються в центрі уваги на будь-якому заході. Не останню роль в цьому відіграє їх зовнішній вигляд.
OBOZREVATEL вирішив розглянути стиль і згадати найкращі виходи шести перших леді світу - Олени Зеленської, Бріжит Макрон, Меланії Трамп, королеви Летиції, Шейхи Мози і королеви Ранії.
Перші леді світу
Олена Зеленська
До того, як Володимир Зеленський став президентом, про його дружину Олену було не так вже й багато інформації. Однак тепер перша леді України буквально цілодобово знаходиться в центрі уваги.
Не в останню чергу привертає увагу, звичайно ж, стиль Зеленської. На офіційних заходах Олена завжди з'являється в елегантних нарядах українських дизайнерів.
Незважаючи на те, що в одязі перша леді віддає перевагу класиці, Зеленська не боїться доповнювати образи цікавими прикрасами.
Бріжит Макрон
У свій час перша леді Франції була однією з найбільш обговорюваних. Увагу привертала не тільки різниця у віці з чоловіком, але і її стиль.
Getty
У свої 66 років Макрон володіє стрункою фігурою, яку не боїться підкреслювати міні-нарядами, джинсами-скіні або облягаючими сукнями.
Getty
Getty
Getty
Getty
Меланія Трамп
За першою леді США вже давно закріпилося звання головної ікони стилю. Меланія, яка володіє розкішною фігурою, під час кожного нового виходу демонструє ефектні образи.
Getty
Шкіряні штани, облягаючі спідниці, елегантні сукні, бомбери, класичні сорочки - стиль Трамп намагаються повторити багато модниць.
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Королева Летиція
Стиль королеви Іспанії відрізняється своєю стриманістю. Не дарма колись Летицію прозвали "королевою мінімалізму". Хоча і у неї часом бувають досить сміливі виходи.
Getty
Поряд з сукнями від іменитих дизайнерів, Летиція може вийти в світ і в одязі досить демократичних марок - Zara і Mango.
Getty
Getty
Getty
Getty
Шейха Моза
Незважаючи на те, що Шейха Моза - лише друга з трьох дружин колишнього еміра Катару шейха Хамада бен каліфа-аль-Тані, вона є єдиною публічною дружиною. Більш того, Моза - єдина, кому чоловік дозволив з'являтися на публіці без чадри.
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Модні образ Шейхи вражають свої пишністю. Незважаючи на суворість закону, її стиль просто неможливо назвати нудним або одноманітним.
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Шейха любить з'являтися на публіці в яскравих сукнях і носити взуття на підборах. В її гардеробі величезна кількість нарядів від відомих дизайнерів, серед яких Valentino і Уляна Сергієнко.
Getty
Getty
Getty
Королева Ранія
Королеву Йорданії називають іконою стилю Сходу і найкрасивішою королевою в світі. Для східних жінок Ранія - такий же зразок для наслідування, як Кейт Міддлтон для британців.
Її стиль поєднує в собі і арабські традиції, і європейські тренди. Улюбленими брендами Ранії є Dior, Alexander McQueen і Elie Saab.
У 2017 році експерти підрахували загальну вартість гардеробу Ранії - вона склала майже 9 млн грн.
Як писав OBOZREVATEL, недавно Олена Зеленська справила враження стильним вбранням. Дружина президента виглядала витончено і елегантно під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах.
Перша леді України також з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню і розповіла про те, як заробляє гроші.
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