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30 листопада • оновлено в 10:38
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Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

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Перші леді завжди опиняються в центрі уваги на будь-якому заході. Не останню роль в цьому відіграє їх зовнішній вигляд.

OBOZREVATEL вирішив розглянути стиль і згадати найкращі виходи шести перших леді світу - Олени Зеленської, Бріжит Макрон, Меланії Трамп, королеви Летиції, Шейхи Мози і королеви Ранії.

Перші леді світу

Перші леді світу

Новини
Від Ющенко до Зеленської: яка з обкладинок перших леді України краща

Олена Зеленська

До того, як Володимир Зеленський став президентом, про його дружину Олену було не так вже й багато інформації. Однак тепер перша леді України буквально цілодобово знаходиться в центрі уваги.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Не в останню чергу привертає увагу, звичайно ж, стиль Зеленської. На офіційних заходах Олена завжди з'являється в елегантних нарядах українських дизайнерів.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Незважаючи на те, що в одязі перша леді віддає перевагу класиці, Зеленська не боїться доповнювати образи цікавими прикрасами.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Бріжит Макрон

У свій час перша леді Франції була однією з найбільш обговорюваних. Увагу привертала не тільки різниця у віці з чоловіком, але і її стиль.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

У свої 66 років Макрон володіє стрункою фігурою, яку не боїться підкреслювати міні-нарядами, джинсами-скіні або облягаючими сукнями.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Меланія Трамп

За першою леді США вже давно закріпилося звання головної ікони стилю. Меланія, яка володіє розкішною фігурою, під час кожного нового виходу демонструє ефектні образи.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Шкіряні штани, облягаючі спідниці, елегантні сукні, бомбери, класичні сорочки - стиль Трамп намагаються повторити багато модниць.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Королева Летиція

Стиль королеви Іспанії відрізняється своєю стриманістю. Не дарма колись Летицію прозвали "королевою мінімалізму". Хоча і у неї часом бувають досить сміливі виходи.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Поряд з сукнями від іменитих дизайнерів, Летиція може вийти в світ і в одязі досить демократичних марок - Zara і Mango.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Шейха Моза

Незважаючи на те, що Шейха Моза - лише друга з трьох дружин колишнього еміра Катару шейха Хамада бен каліфа-аль-Тані, вона є єдиною публічною дружиною. Більш того, Моза - єдина, кому чоловік дозволив з'являтися на публіці без чадри.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Модні образ Шейхи вражають свої пишністю. Незважаючи на суворість закону, її стиль просто неможливо назвати нудним або одноманітним.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Шейха любить з'являтися на публіці в яскравих сукнях і носити взуття на підборах. В її гардеробі величезна кількість нарядів від відомих дизайнерів, серед яких Valentino і Уляна Сергієнко.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Getty

Королева Ранія

Королеву Йорданії називають іконою стилю Сходу і найкрасивішою королевою в світі. Для східних жінок Ранія - такий же зразок для наслідування, як Кейт Міддлтон для британців.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Її стиль поєднує в собі і арабські традиції, і європейські тренди. Улюбленими брендами Ранії є Dior, Alexander McQueen і Elie Saab.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

У 2017 році експерти підрахували загальну вартість гардеробу Ранії - вона склала майже 9 млн грн.

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Топ-6 перших леді світу: хто з них найстильніша

Instagram

Як писав OBOZREVATEL, недавно Олена Зеленська справила враження стильним вбранням. Дружина президента виглядала витончено і елегантно під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах.

Перша леді України також з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню і розповіла про те, як заробляє гроші.

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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мелания Трамп вне конкуренции!
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