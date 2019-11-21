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21 листопада • оновлено в 15:08
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Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

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Багато речей, які недавно були на піку моди, поступово стають неактуальними. У цей список включена і ціла категорія суконь, які доведеться відкласти в довгу шухляду шафи на найближчі кілька років.

OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових суконь на зиму 2019-2020.

Обтягувальні трикотажні сукні

У число антитрендів зими увійшли трикотажні сукні, які обтягують фігуру і підкреслюють всі вигини жіночого тіла. Таке вбрання вже неактуальне, адже балом у 2019-2020 роках будуть правити вільні силуети, легкий оверсайз і комфортний крій, який не обмежує рухів.

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: beauty.ua

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: viva.ua

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: viva.ua

Альтернатива

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: viva.ua

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Сукня з пишною спідницею

Сукня з пишною спідницею також втратили свою актуальність. Зараз акцент змістився на інші тканини — більш натуральні й легкі. Тому вибирати взимку варто сукні з воланами, рюшами або сукні А-силуету.

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: prom.ua

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: fabrika-mody.ru

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: laluna.com.ua

Альтернатива

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: youinfashion.com.ua

Мереживні сукні

З моди вийшли й сукні з мережива або гіпюру. На зміну їм прийдуть повітряні шовковисті текстури.

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: bonamoda.ru

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: bonamoda.ru

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: bonamoda.ru

Альтернатива

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: mypositivestyle.ru

Сукня-худі

Через особливості крою та спортивний вигляд сукня-худі дуже складно поєднується з неспортивними елементами одягу. Тому її також потрібно прибрати зі свого зимового гардероба. А якщо хочеться спортивну сукню, то краще вибирати вільні моделі довжини максі.

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: irecommend.ru

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: favouritestore.com.ua

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: onebyone.com.ua

Альтернатива

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: bigl.ua

Сукня до середини коліна

Зараз в моді дві крайності: сукні ультраміні або максі. Тому варто відмовитися взимку 2019-2020 від незрозумілої довжини до середини стегон або трохи вище коліна. Та й вона мало кому пасує.

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: takprosto.cc

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: swjournal.ru

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: swjournal.ru

Альтернатива

Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Фото: 1001sovety.ru

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-7 помилок, які жінки допускають в офісному стилі.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль сукня
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