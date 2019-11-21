Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Багато речей, які недавно були на піку моди, поступово стають неактуальними. У цей список включена і ціла категорія суконь, які доведеться відкласти в довгу шухляду шафи на найближчі кілька років.
OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових суконь на зиму 2019-2020.
Обтягувальні трикотажні сукні
У число антитрендів зими увійшли трикотажні сукні, які обтягують фігуру і підкреслюють всі вигини жіночого тіла. Таке вбрання вже неактуальне, адже балом у 2019-2020 роках будуть правити вільні силуети, легкий оверсайз і комфортний крій, який не обмежує рухів.
Фото: beauty.ua
Фото: viva.ua
Фото: viva.ua
Альтернатива
Фото: viva.ua
Сукня з пишною спідницею
Сукня з пишною спідницею також втратили свою актуальність. Зараз акцент змістився на інші тканини — більш натуральні й легкі. Тому вибирати взимку варто сукні з воланами, рюшами або сукні А-силуету.
Фото: prom.ua
Фото: fabrika-mody.ru
Фото: laluna.com.ua
Альтернатива
Фото: youinfashion.com.ua
Мереживні сукні
З моди вийшли й сукні з мережива або гіпюру. На зміну їм прийдуть повітряні шовковисті текстури.
Фото: bonamoda.ru
Фото: bonamoda.ru
Фото: bonamoda.ru
Альтернатива
Фото: mypositivestyle.ru
Сукня-худі
Через особливості крою та спортивний вигляд сукня-худі дуже складно поєднується з неспортивними елементами одягу. Тому її також потрібно прибрати зі свого зимового гардероба. А якщо хочеться спортивну сукню, то краще вибирати вільні моделі довжини максі.
Фото: irecommend.ru
Фото: favouritestore.com.ua
Фото: onebyone.com.ua
Альтернатива
Фото: bigl.ua
Сукня до середини коліна
Зараз в моді дві крайності: сукні ультраміні або максі. Тому варто відмовитися взимку 2019-2020 від незрозумілої довжини до середини стегон або трохи вище коліна. Та й вона мало кому пасує.
Фото: takprosto.cc
Фото: swjournal.ru
Фото: swjournal.ru
Альтернатива
Фото: 1001sovety.ru
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