Вже не модно! Топ-5 суконь, які потрібно викинути з гардеробу

Багато речей, які недавно були на піку моди, поступово стають неактуальними. У цей список включена і ціла категорія суконь, які доведеться відкласти в довгу шухляду шафи на найближчі кілька років.

OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових суконь на зиму 2019-2020.

Обтягувальні трикотажні сукні

У число антитрендів зими увійшли трикотажні сукні, які обтягують фігуру і підкреслюють всі вигини жіночого тіла. Таке вбрання вже неактуальне, адже балом у 2019-2020 роках будуть правити вільні силуети, легкий оверсайз і комфортний крій, який не обмежує рухів.

Фото: beauty.ua

Фото: viva.ua

Фото: viva.ua

Альтернатива

Фото: viva.ua

Сукня з пишною спідницею

Сукня з пишною спідницею також втратили свою актуальність. Зараз акцент змістився на інші тканини — більш натуральні й легкі. Тому вибирати взимку варто сукні з воланами, рюшами або сукні А-силуету.

Фото: prom.ua

Фото: fabrika-mody.ru

Фото: laluna.com.ua

Альтернатива

Фото: youinfashion.com.ua

Мереживні сукні

З моди вийшли й сукні з мережива або гіпюру. На зміну їм прийдуть повітряні шовковисті текстури.

Фото: bonamoda.ru

Фото: bonamoda.ru

Фото: bonamoda.ru

Альтернатива

Фото: mypositivestyle.ru

Сукня-худі

Через особливості крою та спортивний вигляд сукня-худі дуже складно поєднується з неспортивними елементами одягу. Тому її також потрібно прибрати зі свого зимового гардероба. А якщо хочеться спортивну сукню, то краще вибирати вільні моделі довжини максі.

Фото: irecommend.ru

Фото: favouritestore.com.ua

Фото: onebyone.com.ua

Альтернатива

Фото: bigl.ua

Сукня до середини коліна

Зараз в моді дві крайності: сукні ультраміні або максі. Тому варто відмовитися взимку 2019-2020 від незрозумілої довжини до середини стегон або трохи вище коліна. Та й вона мало кому пасує.

Фото: takprosto.cc

Фото: swjournal.ru

Фото: swjournal.ru

Альтернатива

Фото: 1001sovety.ru

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