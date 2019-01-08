Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

Новорічні свята закінчилися, а значить пора дати шлунку відпочити від безлічі калорійних страв.
OBOZREVATEL пропонує топ-3 легких страви для розвантаження після святкового застілля.
Суп-пюре з броколі
Інгредієнти:
Суп-пюре з броколі
Фото: Thinkstock
300 г - броколі
1 шт. - цибуля
40 г - вершкове масло
500 мл - бульйон
100 мл - вершки
200 мл - молоко
1 ст. л. - борошно
За смаком - сіль і перець
Спосіб приготування:
Почистьте цибулю і дрібно наріжте. Далі перебийте її з вершковим маслом до прозорості.
Промийте броколі і розділіть на суцвіття. Опустіть в киплячий бульйон і варіть на маленькому вогні до готовності. Потім за допомогою блендера зробіть з броколі пюре.
Розведіть борошно в молоці і влийте в суп. Додайте в нього також вершки і доведіть до кипіння. Подавайте з зеленню.
Запечена риба з овочами
Інгредієнти:
Запечена риба з овочами
Фото: Thinkstock
300 г - філе будь-якої риби
2 шт. - помідора
1 шт. - солодкий перець
1 шт. - кріп або петрушка
За смаком - сіль і перець
Спосіб приготування:
Викладіть на фольгу для запікання філе риби. Посоліть і поперчіть.
Потім наріжте помідори кружечками, а перець — соломками. Викладіть їх зверху на рибу разом з гілочками петрушки або кропу.
Загорніть фольгу і запікайте рибу в духовці при температурі 180 градусів до повної готовності.
Броколі під яєчним соусом
Інгредієнти:
Броколі під яєчним соусом
Фото: Shutterstock.com
1 кг - капуста броколі
3 шт. - жовток
100 г - вершкове масло
1 ст. о.- лимонний сік
1 ст. л. - каперси
1 ч. л. - гірчиця
За смаком - сіль
Спосіб приготування:
Розтопіть на водяній бані вершкове масло і додайте до нього жовтки. Доведіть соус до однорідності.
Зніміть соус з вогню, додайте до нього лимонний сік, каперси і гірчицю. Потім посоліть.
Приготуйте броколі на пару. Викладіть на тарілку і полийте соусом. Подавайте до столу разом з м'ясом, рибою або як самостійну страву.
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