Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

Новорічні свята закінчилися, а значить пора дати шлунку відпочити від безлічі калорійних страв.

OBOZREVATEL пропонує топ-3 легких страви для розвантаження після святкового застілля.

Суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

Суп-пюре з броколі Фото: Thinkstock

300 г - броколі

1 шт. - цибуля

40 г - вершкове масло

500 мл - бульйон

100 мл - вершки

200 мл - молоко

1 ст. л. - борошно

За смаком - сіль і перець

Спосіб приготування:

Почистьте цибулю і дрібно наріжте. Далі перебийте її з вершковим маслом до прозорості.

Промийте броколі і розділіть на суцвіття. Опустіть в киплячий бульйон і варіть на маленькому вогні до готовності. Потім за допомогою блендера зробіть з броколі пюре.

Розведіть борошно в молоці і влийте в суп. Додайте в нього також вершки і доведіть до кипіння. Подавайте з зеленню.

Запечена риба з овочами

Інгредієнти:

Запечена риба з овочами Фото: Thinkstock

300 г - філе будь-якої риби

2 шт. - помідора

1 шт. - солодкий перець

1 шт. - кріп або петрушка

За смаком - сіль і перець

Спосіб приготування:

Викладіть на фольгу для запікання філе риби. Посоліть і поперчіть.

Потім наріжте помідори кружечками, а перець — соломками. Викладіть їх зверху на рибу разом з гілочками петрушки або кропу.

Загорніть фольгу і запікайте рибу в духовці при температурі 180 градусів до повної готовності.

Броколі під яєчним соусом

Інгредієнти:

Броколі під яєчним соусом Фото: Shutterstock.com

1 кг - капуста броколі

3 шт. - жовток

100 г - вершкове масло

1 ст. о.- лимонний сік

1 ст. л. - каперси

1 ч. л. - гірчиця

За смаком - сіль

Спосіб приготування:

Розтопіть на водяній бані вершкове масло і додайте до нього жовтки. Доведіть соус до однорідності.

Зніміть соус з вогню, додайте до нього лимонний сік, каперси і гірчицю. Потім посоліть.

Приготуйте броколі на пару. Викладіть на тарілку і полийте соусом. Подавайте до столу разом з м'ясом, рибою або як самостійну страву.

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