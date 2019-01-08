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Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

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Новорічні свята закінчилися, а значить пора дати шлунку відпочити від безлічі калорійних страв.

OBOZREVATEL пропонує топ-3 легких страви для розвантаження після святкового застілля.

Суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

Суп-пюре з броколі

Фото: Thinkstock

  • 300 г - броколі

  • 1 шт. - цибуля

  • 40 г - вершкове масло

  • 500 мл - бульйон

  • 100 мл - вершки

  • 200 мл - молоко

  • 1 ст. л. - борошно

  • За смаком - сіль і перець

Спосіб приготування:

Почистьте цибулю і дрібно наріжте. Далі перебийте її з вершковим маслом до прозорості.

Промийте броколі і розділіть на суцвіття. Опустіть в киплячий бульйон і варіть на маленькому вогні до готовності. Потім за допомогою блендера зробіть з броколі пюре.

Розведіть борошно в молоці і влийте в суп. Додайте в нього також вершки і доведіть до кипіння. Подавайте з зеленню.

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Запечена риба з овочами

Інгредієнти:

Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

Запечена риба з овочами

Фото: Thinkstock

  • 300 г - філе будь-якої риби

  • 2 шт. - помідора

  • 1 шт. - солодкий перець

  • 1 шт. - кріп або петрушка

  • За смаком - сіль і перець

Спосіб приготування:

Викладіть на фольгу для запікання філе риби. Посоліть і поперчіть.

Потім наріжте помідори кружечками, а перець — соломками. Викладіть їх зверху на рибу разом з гілочками петрушки або кропу.

Загорніть фольгу і запікайте рибу в духовці при температурі 180 градусів до повної готовності.

Броколі під яєчним соусом

Інгредієнти:

Топ-3 страви для післясвяткового розвантаження

Броколі під яєчним соусом

Фото: Shutterstock.com

  • 1 кг - капуста броколі

  • 3 шт. - жовток

  • 100 г - вершкове масло

  • 1 ст. о.- лимонний сік

  • 1 ст. л. - каперси

  • 1 ч. л. - гірчиця

  • За смаком - сіль

Спосіб приготування:

Розтопіть на водяній бані вершкове масло і додайте до нього жовтки. Доведіть соус до однорідності.

Зніміть соус з вогню, додайте до нього лимонний сік, каперси і гірчицю. Потім посоліть.

Приготуйте броколі на пару. Викладіть на тарілку і полийте соусом. Подавайте до столу разом з м'ясом, рибою або як самостійну страву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова поділилася дієтичним рецептом сирників.

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