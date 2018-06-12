Тіна Кароль і Наталія Бардо вийшли в світ в однакових вбраннях

Російської актрисі Наталії Бардо і співачці Тіні Кароль припали до смаку однакові вбрання. В оригінальній сукні від австралійського бренду Alice McCall Бардо з'явилася на прем'єрі фільму "Русский біс".

Показ картини пройшов в рамках недавнього фестивалю "Кінотавр".

Тіна Кароль була помічена в блакитній сукні з люрексу, вартістю 470 євро (14 тисяч гривень), на радіо в Києві .

Пару тижнів тому Кароль представила композицію під назвою "Чоловік моєї мрії".

Сукня як у Тіни Кароль і Наталії Бардо Фото: скріншот

Тіна Кароль на радіо Фото: www.instagram.com/rusradio_ua

Тіна Кароль з прихильницею Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Тіна Кароль вибрала для фотосесії речі від відомих брендів .