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Тіна Кароль і Наталія Бардо вийшли в світ в однакових вбраннях

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Російської актрисі Наталії Бардо і співачці Тіні Кароль припали до смаку однакові вбрання. В оригінальній сукні від австралійського бренду Alice McCall Бардо з'явилася на прем'єрі фільму "Русский біс".

Показ картини пройшов в рамках недавнього фестивалю "Кінотавр".

Тіна Кароль була помічена в блакитній сукні з люрексу, вартістю 470 євро (14 тисяч гривень), на радіо в Києві .

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Пару тижнів тому Кароль представила композицію під назвою "Чоловік моєї мрії".

Сукня як у Тіни Кароль і Наталії Бардо

Фото: скріншот

Тіна Кароль на радіо

Фото: www.instagram.com/rusradio_ua

Тіна Кароль з прихильницею

Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Тіна Кароль вибрала для фотосесії речі від відомих брендів .

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Об'єкт
Мода
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