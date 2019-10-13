Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

Зробити обличчя більш худим візуально можна не тільки за допомогою контурування, але і якщо правильно підібрати стрижку. Так, певні зачіски зможуть допомогти зробити риси обличчя більш "гострими".

Дівчатам з круглою формою обличчя слід триматися подалі від м'яких, "тупих" ліній в стрижках, пише "Cosmopolitan".

Довгий боб

Довгий боб, який закінчується під нижньою щелепою правильно обрамляє кругле обличчя і ніколи не втрачає своєї актуальності. Голлівудські стилісти також рекомендують робити стрижку лоб (long bob) довжиною на 8-10 сантиметрів нижче підборіддя.

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Філіровані пасма довжиною до лопаток

"Довга, багатошарова стрижка – хороший варіант для дівчат, які соромляться своїх круглих щічок. Об'ємні пасма різної довжини дозволяють зробити обличчя м'якшим і візуально подовжити його, тому з такою стрижкою ти точно не прогадаєш", - говорить голлівудський стиліст Емі Бредберрі.

Важливо зберегти обсяг пасм не тільки в прикореневій частині, а й в нижній – саме це допомагає візуально витягнути обличчя.

cosmo.com.ua

cosmo.com.ua

Довгий чубчик

Цим прийомом часто користуються зоряні стилісти, коли потрібно швидко подовжити обличчя. Стрижка при цьому може бути, яка завгодно.

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