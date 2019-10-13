Головна Новини
13 жовтня • оновлено в 13:17
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

1.1т Читати матеріал російською

Зробити обличчя більш худим візуально можна не тільки за допомогою контурування, але і якщо правильно підібрати стрижку. Так, певні зачіски зможуть допомогти зробити риси обличчя більш "гострими".

Дівчатам з круглою формою обличчя слід триматися подалі від м'яких, "тупих" ліній в стрижках, пише "Cosmopolitan".

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3
Новини
"Схудла через переживання": Лоліта різко скинула вагу після розлучення

Довгий боб

Довгий боб, який закінчується під нижньою щелепою правильно обрамляє кругле обличчя і ніколи не втрачає своєї актуальності. Голлівудські стилісти також рекомендують робити стрижку лоб (long bob) довжиною на 8-10 сантиметрів нижче підборіддя.

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Філіровані пасма довжиною до лопаток

"Довга, багатошарова стрижка – хороший варіант для дівчат, які соромляться своїх круглих щічок. Об'ємні пасма різної довжини дозволяють зробити обличчя м'якшим і візуально подовжити його, тому з такою стрижкою ти точно не прогадаєш", - говорить голлівудський стиліст Емі Бредберрі.

Важливо зберегти обсяг пасм не тільки в прикореневій частині, а й в нижній – саме це допомагає візуально витягнути обличчя.

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Довгий чубчик

Цим прийомом часто користуються зоряні стилісти, коли потрібно швидко подовжити обличчя. Стрижка при цьому може бути, яка завгодно.

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Стрижки, які зроблять обличчя худішим: топ-3

cosmo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel