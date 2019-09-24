Стиль Олени Зеленської: як одягається перша леді в поїздках за кордон

Перша леді України Олена Зеленська постійно знаходиться під пильним наглядом громадськості з моменту обрання її чоловіка Володимира Зеленського президентом.

Особливу увагу ось вже кілька місяців користувачі приділяють її вбранням, зокрема, під час закордонних поїздок. OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам всі образи Олени Зеленської на офіційних заходах із главою держави за кордоном.

Що примітно, Зеленська найчастіше вибирає класичні вбрання вільного крою. У перший час офіційні виходи супроводжувалися критикою її стиліста. Винятком не опинилася і перша поїздка до Брюсселя у статусі дружини президента України. Зеленська прибула в бежевому костюмі-двійці вільного крою, футболці та кедах, а в руках тримала квадратну сумку кольору коньяку.

Олена Зеленська в Брюсселі в бежевому костюмі Фото: instagram / olenazelenska_official

Цей наряд вона змінила на мішкуваті штани та блакитну блузку, коли відвідала українських військових. Останній образ викликав неоднозначну реакцію користувачів.

Олена Зеленська в Брюсселі в блакитній блузці Фото: instagram / olenazelenska_official

Потім відбувся офіційний візит до Парижа. Зеленська була одягнена в блакитний костюм від української дизайнерки Олени Реви та бежеві туфлі-човники від малайзійського бренду Jimmy Choo. Тоді в мережі помітили, що костюм першої леді виглядає так, ніби був знятий із чужого плеча. Хоча багатьом сподобався жіночний образ.

Олена Зеленська в Парижі – костюм Олени Реви Фото: instagram / olenazelenska_official

Образ Олени Зеленської в Парижі Фото: instagram / olenazelenska_official

Під час офіційного візиту до Німеччини перша леді з'явилася в білій блузці вільного крою і чорних брюках зі стрілками, доповнивши ансамбль бежевими "човниками". Користувачам вбрання здалося мішкуватим.

Олена Зеленська в Німеччині – біла блузка і чорні брюки Фото: instagram / olenazelenska_official

Під час візиту до Канади Зеленська змінила одразу кілька ансамблів. До аеропорту вона прибула в довгій чорній сукні та відкритих босоніжках, хоча взуття з такої нагоди має бути із закритим носком. На зустріч із чиновниками вона прийшла в золотистій атласній блузі та вільних бежевих брюках зі стрілками.

Олена Зеленська в Канаді – чорна сукня та відкриті босоніжки Фото: instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська з канадськими чиновниками – бежеві штани і атласна блузка Фото: instagram / olenazelenska_official

Найбільше користувачам сподобався третій образ: темно-синя сукня, прикрашена рядом гудзиків спереду, зібрана зачіска та золоті сережки.

Олена Зеленська в Канаді – третє вбрання Фото: instagram / olenazelenska_official

Останнім був візит Зеленської з чоловіком до США, який відбувся 24 вересня. До аеропорту перша леді прибула в бежевому костюмі, чорній кофті, сонцезахисних окулярах і в хустці. На зустріч президента України з представниками діаспори вона прийшла в чорних класичних брюках і рожевому піджаку з двома гудзиками.

Олена Зеленська в США – бежевий костюм Фото: facebook /president.gov.ua

Олена Зеленська в США – чорні штани і рожевий піджак Фото з Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді зустрілася в неформальній обстановці з парою голлівудських акторів – Мілою Куніс і Ештоном Кутчером. Вона прийшла у білій сорочці і картатій спідниці.

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