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18 лютого • оновлено в 16:41
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"Слуга народу" засвітилася у Раді з сумкою Prada за $2,5 тисячі

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Депутатка він партії "Слуга народу" на окрузі №171 (Харківська область) Вікторія Кінзбурська прийшла в Раду з дорогою сумкою від відомого бренду Prada. Хоча до обрання в парламент вона була "простою" чиновницею.

На це звернула увагу журналістка Ганна Стешенко, поділившись на своїй сторінці у Facebook відповідними доказами: знімками, які вдалося зафіксувати на камеру парламентському фотографу Яну Доброносову, і даними з декларації (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Згідно з декларацією, поданою у 2019 році, її річна зарплата становила лише 87 225 гривень на посту завідуючої сектором правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області", – написала журналістка.

Вікторія Кінзбурская з сумкою від Prada в Раді

Вікторія Кінзбурская з сумкою від Prada в Раді

Facebook/Ян Доброносов

Водночас вона зазначила: те, що сьогодні в Раду Кінзбурська прийшла з відомою і дуже впізнаваною сумкою зеленого кольору ввід Prada вартістю 62 776 гривень, не виглядає простим збігом.

"Це на 20 000 грн більше навіть місячної зарплати "без депутатських", – підкреслила Стешенко.

Також журналіст додала, що згідно з декларацією нардепки, її сім'я не шикує. Зокрема, у власності вони мають тільки бюджетне авто 2016 року, квартиру і навіть кредит.

Вікторія Кінзбурська з сумкою від Prada в Раді

Вікторія Кінзбурська з сумкою від Prada в Раді

Facebook/Ян Доброносов

"Так що, епоха бідності закінчилася. До речі, сьогодні в" Слугу "мене намагалися посварити. До цього поста. Мовляв," ну, чого ти до них чіпляєшся за ці сумки. Адже заробили, все ж зазначено в декларації ". Ну-ну ..." – підсумувала Стешенко.

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Вікторія Кінзбурська

Вікторія Кінзбурська

Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської

Декларація Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської

Декларація Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської

Декларація Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської

Декларація Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської

Декларація Вікторії Кінзбурської

Facebook/Ганна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев прийшов до парламенту в краватці Gucci, яку в мережі можна купити трохи більше ніж за 4 тисячі гривень.

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Ганна Стешенко
Місце
Україна
Теги
Мода депутат Партія Слуга народу
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Вы лучше расскажите как Дубинский с радиоактивным лесом засветился! )))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
там броваж
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Гоша Злой
Гоша Злой
на барабашевке скажет купила) ряд 4 место 65))
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