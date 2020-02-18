"Слуга народу" засвітилася у Раді з сумкою Prada за $2,5 тисячі

Депутатка він партії "Слуга народу" на окрузі №171 (Харківська область) Вікторія Кінзбурська прийшла в Раду з дорогою сумкою від відомого бренду Prada. Хоча до обрання в парламент вона була "простою" чиновницею.

На це звернула увагу журналістка Ганна Стешенко, поділившись на своїй сторінці у Facebook відповідними доказами: знімками, які вдалося зафіксувати на камеру парламентському фотографу Яну Доброносову, і даними з декларації (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Згідно з декларацією, поданою у 2019 році, її річна зарплата становила лише 87 225 гривень на посту завідуючої сектором правової роботи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області", – написала журналістка.

Вікторія Кінзбурская з сумкою від Prada в Раді Facebook/Ян Доброносов

Водночас вона зазначила: те, що сьогодні в Раду Кінзбурська прийшла з відомою і дуже впізнаваною сумкою зеленого кольору ввід Prada вартістю 62 776 гривень, не виглядає простим збігом.

"Це на 20 000 грн більше навіть місячної зарплати "без депутатських", – підкреслила Стешенко.

Також журналіст додала, що згідно з декларацією нардепки, її сім'я не шикує. Зокрема, у власності вони мають тільки бюджетне авто 2016 року, квартиру і навіть кредит.

Вікторія Кінзбурська з сумкою від Prada в Раді Facebook/Ян Доброносов

"Так що, епоха бідності закінчилася. До речі, сьогодні в" Слугу "мене намагалися посварити. До цього поста. Мовляв," ну, чого ти до них чіпляєшся за ці сумки. Адже заробили, все ж зазначено в декларації ". Ну-ну ..." – підсумувала Стешенко.

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Сумка від Prada, як у Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Вікторія Кінзбурська Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Декларація Вікторії Кінзбурської Facebook/Ганна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев прийшов до парламенту в краватці Gucci, яку в мережі можна купити трохи більше ніж за 4 тисячі гривень.

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