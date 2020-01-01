"Секонд-хенд" та доступний одяг: як за 2010-ті змінилася мода в світі

Десятиліття, що минає увійде в історію моди, як ера відмови від зайвого споживання і боротьба за екологічні товари.

Так, через покоління людей, які народилися 1981 і 1996 роками, модним брендам доводиться туго. Міленіали (близько 30% населення світу) вважають за краще витрачати гроші на подорожі та нові враження, ніж на модний одяг, пише ВВС.

Також в 2010-х роках в модельних агентствах стали з'являтися нові моделі різних типів. Так, в 2015 році Деніз Бідо стала першою моделлю "плюс-сайз", яка відкрила Нью-Йоркський тиждень моди.

А в 2017 році Халіма Аден першою вийшла на міжнародний подіум в хіджабі. У жовтні 2018 року Кроу Кіан першим з трансгендерних чоловіків закривав сезон показів готового жіночого одягу.

Деніз Бідо

Також за останнє десятиліття люксові бренди стали відмовлятися від справжнього хутра. Наприклад, в 2018 році генеральний директор Gucci Марк Бізаррі заявив: "Хутро? Це не сучасно".

До 2020 року в 21 разів, в порівнянні з новим, зросли продажі модного вживаного одягу (секонд-хенд).

"Унікальним культурним феноменом стали комісійні інтернет-магазини люксових брендів RealReal і Vestiaire Collective, а також платформа приватних оголошень Depop. Стрімкий зліт переживають сервіси оренди одягу, такі як Rent the Runway", – йдеться в публікації.

Відмова від хутряного одягу

При цьому люди частіше стали відносити одяг в ремонт, і перепродують речі, якими не користуються.

Новим стилем в одязі названий casual: "спортивний одяг, кросівки і, звичайно ж, вулична мода – ось хто заправляє балом".

"Новий кежуал" – це втілення трендових соціальних ідей, таких як інклюзивність, гендерна нейтральність і естетичні уподобання, не призначені однією єдиною метою "знайти собі пару", – відмічено в статті.

Стиль casual в одязі

Крім того, покоління Z стало більше дбати про навколишнє середовище. Молоді люди стали піклуватися про те, як споживчі звички впливають на суспільство і екологію.

"Більше 70% враховують різні етичні чинники, вибираючи, що купити; з цієї групи, 57% говорять, що перш за все думають про екологію", – підкреслено в дослідженні.

Десятиліття що минає запам'ятається часом інновацій і технологій, які допомогли полегшити продажу.

Наприклад, в Лондоні відкрився тимчасовий торговий павільйон Hot Second, де відвідувачів запрошували обміняти будь-який непотрібний предмет одягу на "віртуальну примірку" завдяки технологіям доповненої реальності.

Також у виготовленні одягу стали застосовувати натуральні матеріали, такі як текстиль на основі водоростей, забарвлення тканин без води або хімічних процесів.

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