Щоб Щур приніс успіх: у чому зустрічати Новий рік 2020

Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Символ 2020-го – білий Щур, і в нього особливі вимоги до вбрання в новорічну ніч.

У чому зустрічати Новий рік 2020, щоб Щур обов'язково приніс удачу – в матеріалі OBOZREVATEL.

Колір вбрання на Новий рік Щура

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Символ 2020 року за китайським календарем – металевий Щур, тому зустрічати Новий рік найкраще в одязі сріблястого або білого кольору.

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

Також підійдуть білий, молочний, бежевий, пісочний, кремовий, світло-жовтий, сіро-коричневий, сірий, сріблястий, пепельний і інші кольори з тієї ж гами.

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

В одязі можна використовувати паєтки, блискітки, тканини з люрексом.

Ідеї вбрання для року Щура

Підбираючи наряд на Новий рік Щура, треба пам'ятати, що він повинен відповідати атмосфері свята. Тобто, якщо ви плануєте зустрічати Новий рік вдома, то образ може бути комфортним – наприклад, светр з оленями або м'яке зручне плаття.

asos.com

lamoda.ru

asos.com

lamoda.ru

asos.com

Для вечірки ідеальні будуть коктейльна сукня або костюм.

lamoda.ru

lamoda.ru

Аксесуари на Новий рік 2020

У рік білого Щура не рекомендується зловживати аксесуарами, але й повністю відмовлятися від них теж не варто. Цього року важливо тримати баланс смаку і природної простоти.

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