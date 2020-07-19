Що в жіночому образі відштовхує чоловіків: названо 5 речей. Фото

Кожна жінка так чи інакше стежить за модою, щоб завжди виглядати стильно і привабливо. Однак чоловікам припадають до душі не всі тренди.

Про те, що в жіночому образі відштовхує представників сильної статі, пише видання "Рамблер Жіночий".

Вбрання з відкритою спиною

Багатьом чоловікам не до вподоби, здавалося б, найсексуальніший варіант коктейльної та вечірньої сукні. Вбрання з відкритою спиною, на думку сильної статі, тільки псує прекрасну жіночу фігуру.

kapsula.com.ua

Надмірний макіяж

Цілувати та торкатися обличчя, яке більше нагадує маску, не дуже приємно. Чоловіки більше люблять, коли жінки роблять природний макіяж, який вони часто сприймають за його відсутність.

zolotoy.ru

Велика кількість прикрас

Чомусь багато жінок вважають, що велика кількість прикрас може продемонструвати їх статус і гарний смак. Однак, на думку чоловіків, краще не переборщувати з ними, щоб не виглядати як "новорічна ялинка".

modnaya.org

Гострі та довгі нігті

Чоловіків дійсно лякають гострі та дуже довгі нігті, які більше нагадують кігті – їм здається, що цим "багатством" дівчина здатна покалічити і їх, і себе.

lady.tochka.net

Туфлі-"копитця"

Найчастіше така модель нагадує чоловікам туфлі танцівниць. Тому до свого образу для побачення жінкам краще підбирати класичні човники або лаконічні босоніжки на невеликій шпильці.

julia-klay.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали жіночу білизну, яка більше не в моді.