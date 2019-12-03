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3 грудня • оновлено в 14:24
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Що буде в моді: топ-3 головних трендів зими-2020

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Початок зими приніс не тільки перший сніг і похолодання, але і новий головний біль для всіх модниць – перед ними постало питання: "Що вдягнути?". Так, цього сезону дизайнери пропонують безліч цікавих рішень, але на деякі з них слід глянути максимально уважно.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися топ-3 "мастхев" елементів гардеробу зими-2020.

Що буде в моді: топ-3 головних трендів зими-2020
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Яскраві пуховики

Дизайнери цього сезону пропонують безліч варіантів верхнього одягу: від витончених пальт до яскравих пуховиків, у яких ви точно будете в центрі уваги. І якщо пальто не завжди пасує на "кожен день", то пуховик – той елемент одягу, який має бути в кожному гардеробі.

Off-White осінь-зима 2019/2020

Off-White осінь-зима 2019/2020

vogue.ua

Взимку 2020 року радимо звернути увагу на моделі максимально яскравих кольорів.

IENKI IENKI

IENKI IENKI

vogue.ua

Масивне взуття

Як і з пуховиками, цього сезону кожен знайде собі пару взуття за смаком. Ми радимо звернути увагу на масивні моделі з тракторною підошвою, оскільки вони будуть максимально зручними і пасуватимуть практично до будь-якого вбрання.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Крім того, рекомендуємо вибирати моделі зі шнурівкою – незважаючи на свою "грубість", вони матимуть досить витончений вигляд.

MIU MIU

MIU MIU

vogue.ua

Крихітні сумки

Маленькі сумки, в які помістяться щонайбільше помада й навушники – один із головних трендів цього сезону. Попри те, що це не дуже зручно, такий аксесуар дозволить мати дуже стильний вигляд і показати всім, що ви точно встигаєте стежити за всіма модними новинками.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

До того ж, такі сумочки не обов'язково носити щодня – вибирайте їх для походу в кіно, ресторан або просто на неспішну прогулянку з друзями.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

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Автор
Марія Дідик
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Хо Хол
Хо Хол
Где вышиванки? На миротворец вас надо, обоз. Зрадники клятые.
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