Сандра Буллок одягла комбінезон з глибоким декольте за сім тисяч доларів

У Лондоні пройшла прем'єра кримінальної драми "8 подруг Оушена". Стрічку представили виконавці головних ролей - Сандра Буллок, Ріанна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер і Сара Полсон.

Американська актриса Сандра Буллок продемонструвала сміливий і яскравий образ на червоній доріжці. Для прем'єри 53-річна Буллок обрала розкішне вбрання від ліванського бренду Zuhair Murad, вартістю 7150 доларів (186 тисяч гривень).

Сандра Буллок Фото: Getty

Блискучий комбінезон з паєтками і глибоким декольте Сандра доповнила чорними босоніжками. Актриса може похвалитися нев'янучої красою.

Комбінезон як у Буллок Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ріанна вибрала наряд з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret .