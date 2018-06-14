Сандра Буллок одягла комбінезон з глибоким декольте за сім тисяч доларів

У Лондоні пройшла прем'єра кримінальної драми "8 подруг Оушена". Стрічку представили виконавці головних ролей - Сандра Буллок, Ріанна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер і Сара Полсон.
Американська актриса Сандра Буллок продемонструвала сміливий і яскравий образ на червоній доріжці. Для прем'єри 53-річна Буллок обрала розкішне вбрання від ліванського бренду Zuhair Murad, вартістю 7150 доларів (186 тисяч гривень).
Сандра Буллок
Фото: Getty
Блискучий комбінезон з паєтками і глибоким декольте Сандра доповнила чорними босоніжками. Актриса може похвалитися нев'янучої красою.
Комбінезон як у Буллок
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Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ріанна вибрала наряд з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret .