Сандалі зі шкарпетками стали новим модним трендом: як підібрати

Поєднання шкарпеток із сандалями, яке традиційно вважали несмаком, перестало бути модною помилкою і навіть перетворилося на популярний тренд.

Про це йдеться в матеріалі Footwear News. За словами модних експертів, при правильному виборі забарвлення шкарпеток і відкритого взуття ця комбінація може зіграти тільки на руку.

Так, стилісти дали деякі поради, як правильно поєднувати ці два предмети гардеробу. Наприклад, під взуття на високих підборах або танкетці рекомендують підбирати вільні прозорі носки.

Новини Названо найсміливіший тренд в пляжній моді

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Тим, хто вважає за краще спортивні сандалі або капці, краще одягнути гольфи. А до однотонних сандаль спокійних кольорів радять підбирати яскраві кольорові шкарпетки.

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Примітно, що навіть найнезвичайніші комбінації можуть виглядати стильно. Наприклад, шкарпетки з візерунками і кольорові сандалі. Однак експерти вказали на важливий нюанс: елементи орнаменту і взуття повинні співпадати за кольором.

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