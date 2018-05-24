Руслані - 45: найяскравіші образи першої української переможниці "Євробачення"

У четвер, 24 травня, свій 45-й день народження відзначає легендарна українська співачка Руслана Лижичко.

Артистка є першою переможницею престижного міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" від України. Руслана стала справжнім проривом в українському та європейському шоу-бізнесі, здобувши тріумфальну перемогу на одному з ключових музичних змагань у 2004 році, опісля вона отримала звання Народної артистки України. Спільно з чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерським агентством "Luxen Studio".

OBOZREVATEL пропонує згадати найяскравіші образи культової української виконавиці.

Безумовно, найбільше запам'ятався костюм Руслани Лижичко, в якому вона виступила на сцені "Євробачення-2004" у столиці Туреччини Стамбулі.

Легендарний костюм Руслани на "Євробаченні-2004" Wiwibloggs

Публікація від Ruslana Official (@ ruslana.lyzhychko) 26 Мар 2018 у 1:34 PDT

Також публіка запам'ятала вбрання артистки на сцені "Євробачення-2017", яке проходило у Києві.

Виступ Руслани на "Євробаченні-2017" у Києві Хочу.UA

Виступ Руслани у грудні 2017 року в Бухаресті (Румунія) на масштабному шоу-проекті Eurovision Choir Contest.

Публікація від Ruslana Official (@ ruslana.lyzhychko) 18 Гру 2017 о 9:05 PST

"Має бути круто": Руслана розповіла про португальську підготовку до "Євробачення-2018"

Виступ Руслани на фан-зоні "Євробачення-2018" у Лісабоні (Португалія).

Публікація від Ruslana Official (@ ruslana.lyzhychko) 12 Май 2018 у 4:11 PDT

Зйомка Руслани для реклами авторського проекту WILD ENERGY ("Дика Енергія"), присвяченому відновленню енергії, 2018 рік.

Публікація від Ruslana Official (@ ruslana.lyzhychko) 7 Май 2018 у 2:46 PDT

Руслана на концерті в Берліні (2006 рік) Wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслана гостро розкритикувала українських зірок, які виступають або проживають в Росії