Кофта не за розміром? Путін прийшов до собору на Різдво з закатаними рукавами

У мережі вже кілька днів обговорюють кардиган президента Росії Володимира Путіна, в якому він з'явився на різдвяній службі в Спасо-Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі.
Так, він прийшов в кофті з закатаними рукавами, під яку одягнув сорочку в клітку. Свій образ глава РФ доповнив чорними штанами.
Володимир Путін на різдвяній службі в Спасо-Преображенському соборі
Фото: ТАСС
Як вдалося з'ясувати, бежевий кардиган з кашеміру та ґудзиками на комірі виготовлений італійським брендом Loro Piana і входить в колекцію Loro Piana winter 2017. Вартість схожих моделей з актуальної колекції становить близько 3 тисяч євро. Така інформація надана на офіційному сайті компанії.
Володимир Путін в кардигані від Loro Piana
Фото: mk.ru
Кардиган від бренду Loro Piana
Фото: loropiana.com
До слова, раніше в соцмережах розгорілася дискусія з приводу марки та вартості кардигана російського лідера. Однією з найпопулярніших версією стала компанія Svevo, в асортименті якої є аналогічна річ (її приблизна вартість — 1,5 тисячі євро).
Володимир Путін
Фото: zaistinu.ru
Кардиган від компанії Svevo
Фото: ЦУМ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розібрали гардероб президента України Володимира Зеленського, якого засікли на новорічні свята на гірськолижному курорті Буковель в Карпатах.
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