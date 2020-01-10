Кофта не за розміром? Путін прийшов до собору на Різдво з закатаними рукавами

У мережі вже кілька днів обговорюють кардиган президента Росії Володимира Путіна, в якому він з'явився на різдвяній службі в Спасо-Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі.

Так, він прийшов в кофті з закатаними рукавами, під яку одягнув сорочку в клітку. Свій образ глава РФ доповнив чорними штанами.

Володимир Путін на різдвяній службі в Спасо-Преображенському соборі Фото: ТАСС

Як вдалося з'ясувати, бежевий кардиган з кашеміру та ґудзиками на комірі виготовлений італійським брендом Loro Piana і входить в колекцію Loro Piana winter 2017. Вартість схожих моделей з актуальної колекції становить близько 3 тисяч євро. Така інформація надана на офіційному сайті компанії.

Володимир Путін в кардигані від Loro Piana Фото: mk.ru

Кардиган від бренду Loro Piana Фото: loropiana.com

До слова, раніше в соцмережах розгорілася дискусія з приводу марки та вартості кардигана російського лідера. Однією з найпопулярніших версією стала компанія Svevo, в асортименті якої є аналогічна річ (її приблизна вартість — 1,5 тисячі євро).

Володимир Путін Фото: zaistinu.ru

Кардиган від компанії Svevo Фото: ЦУМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розібрали гардероб президента України Володимира Зеленського, якого засікли на новорічні свята на гірськолижному курорті Буковель в Карпатах.

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