"Розчепірила ласти": образ Собчак спантеличив шанувальників

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, викликала суперечки стильним образом.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в приталеній чорній сукні і черевиках із прозорими підборами і квадратними носами.
Знімок виконано в яскравій помаранчевій кімнаті, на тлі якої Собчак дуже контрастує. Багато хто оцінив образ телеведучої, зазначивши, що вона виглядає стильно. Деяких спантеличили ноги Ксенії.
Листопад Москві - це не просто вихор з крутих заходів і модних вечірок - це справжня лавина подій. Вибрати стоять складно, але у мене виходить;) Вчора, наприклад, була на презентації проекту Poklonnaya 9 (апартаменти преміум-класу поряд з Парком Перемоги) Сучасна концепція: на перших поверхах розташується п'ятизірковий готель, сервіс якого буде доступний для всіх резидентів. На додаток до нього спортзал, басейн з панорамним видом, спа центр, ресторан, магазини – все те, що потрібно людині, яка цінує свій час. Як театр починається з вішалки - так і будь-який проект починається з його презентації;) І якщо він буде таким же яскравим - то однозначно має всі шанси стати еталоном серед об'єктів елітної нерухомості міста Москви;) # Поклонная9 # Poklonnaya9 #ANTDevelopment @ poklonnaya.9 # на правах реклами
"Що розчепірила ласти", "Черевики й туфлі з квадратними носами, як у нашому шкільному дитинстві", "Голову й мозок мити треба", "Ну, що ж ти вічно з ногами на раскаряку", – відреагували користувачі.
Ксенія Собчак
instagram / xenia_sobchak
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку й спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку, а повітрям провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.
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