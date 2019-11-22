"Розчепірила ласти": образ Собчак спантеличив шанувальників

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, викликала суперечки стильним образом.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в приталеній чорній сукні і черевиках із прозорими підборами і квадратними носами.

Знімок виконано в яскравій помаранчевій кімнаті, на тлі якої Собчак дуже контрастує. Багато хто оцінив образ телеведучої, зазначивши, що вона виглядає стильно. Деяких спантеличили ноги Ксенії.

"Що розчепірила ласти", "Черевики й туфлі з квадратними носами, як у нашому шкільному дитинстві", "Голову й мозок мити треба", "Ну, що ж ти вічно з ногами на раскаряку", – відреагували користувачі.

Ксенія Собчак instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку й спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку, а повітрям провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.

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