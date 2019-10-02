"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Модниць з усього світу підкорив новий тренд — "російський манікюр".

Так, дівчата діляться на своїх сторінках в соцмережах роботами російських майстрів, роботи яких вражають їх своєю акуратністю і різноманітністю форм нігтів.

Фото з Instagram

Насправді нічого "російського" в цьому манікюрі немає. Під назвою ховається прекрасно знайомий нам вигляд цієї процедури — апаратний. Що найцікавіше, він з'явився не в Росії — перший апарат для приведення нігтів в порядок придумав німець Едуард Герлах. Новинка з'явилася на світ у 1969 році і спочатку вона використовувалася з метою медичного педикюру, а потім вже і в косметичних цілях.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Зазначимо, що захоплюватися таким манікюром небажано. Його не можна робити занадто часто: якщо постійно видаляти кутикулу, це може спровокувати хворобливість, запалення і навіть алергію.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на 2019 рік.

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