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2 жовтня • оновлено в 11:17
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"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

1.9т Читати матеріал російською

Модниць з усього світу підкорив новий тренд — "російський манікюр".

Так, дівчата діляться на своїх сторінках в соцмережах роботами російських майстрів, роботи яких вражають їх своєю акуратністю і різноманітністю форм нігтів.

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

Насправді нічого "російського" в цьому манікюрі немає. Під назвою ховається прекрасно знайомий нам вигляд цієї процедури — апаратний. Що найцікавіше, він з'явився не в Росії — перший апарат для приведення нігтів в порядок придумав німець Едуард Герлах. Новинка з'явилася на світ у 1969 році і спочатку вона використовувалася з метою медичного педикюру, а потім вже і в косметичних цілях.

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"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

Зазначимо, що захоплюватися таким манікюром небажано. Його не можна робити занадто часто: якщо постійно видаляти кутикулу, це може спровокувати хворобливість, запалення і навіть алергію.

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

"Російський манікюр": модниць з усього світу підкорив новий тренд

Фото з Instagram

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Публікація від КУРСИ МАНИКЮРА, МОСКВА (@yulia_ah)

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на 2019 рік.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И здесь эти твaри помoйные украли!))) Ох же и скoт эти паcкудные рассеяны! Просто вырoдки. У твaрей нет ничего своего! Но везде это вoнючее быдлo рюцкoе крадёт. Идеи. Ценности. Территории. И грабит, убивает, марoдерит. Кaцaп - это генетическая дpянь. Потомственный Маpодёр! (с)
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