Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

Не поспішайте купувати речі, які у величезній кількості з'явилися на розпродажах. У трендів, як і у решти, є термін придатності.
Про те, як зрозуміти, що річ вийшла з моди пише Cosmopolitan.
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Річ з'явилася в дитячих відділах
Дитячі колекції завжди на сезон або два відстають від моди.
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Знаменитості перестали це носити
Краще не витрачати гроші на те, що перестали носити знаменитості, оскільки вони найчастіше стежать за модними трендами.
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Цей одяг полюбили в Китаї
Світловідбиваючі куртки, сукні-піджаки і лакові брюки миготять на кожній сторінці китайських онлайн-магазинів? Значить пора перейти з азіатських сайтів на європейські.
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Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть у моді навесні 2020.
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