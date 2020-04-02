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2 квітня • оновлено в 20:35
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Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

1.9т
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Не поспішайте купувати речі, які у величезній кількості з'явилися на розпродажах. У трендів, як і у решти, є термін придатності.

Про те, як зрозуміти, що річ вийшла з моди пише Cosmopolitan.

Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

pexels.com

Річ з'явилася в дитячих відділах

Дитячі колекції завжди на сезон або два відстають від моди.

Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

pexels.com

Знаменитості перестали це носити

Краще не витрачати гроші на те, що перестали носити знаменитості, оскільки вони найчастіше стежать за модними трендами.

Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

pexels.com

Цей одяг полюбили в Китаї

Світловідбиваючі куртки, сукні-піджаки і лакові брюки миготять на кожній сторінці китайських онлайн-магазинів? Значить пора перейти з азіатських сайтів на європейські.

Речі, які вийшли з моди: як зрозуміти, що одяг застарів

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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