"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

Подруга Олени Зеленської Ксенія Кошова розповіла про те, як змінився стиль першої леді України. Так, вона зазначила, що та стала одягатися більш офіційно.

Про це Кошова розповіла в інтерв'ю виданню "Комсомольска правда в Україні".

instagram.com/olenazelenska_official

"В силу обставин зараз вона одягається більш офіційно, класично. Я маю на увазі, на людях, на якихось зустрічах. У повсякденному житті нічого не змінилося. У неї завжди був свій стиль. Те, що їй не подобається, вона ніколи не одягне", - зазначила Кошова.

instagram.com/olenazelenska_official

"Ви ж розумієте, що працюють стилісти, які погоджують всі образи з нею. Якихось критеріїв, що перша леді повинна носити саме це, їх немає. Не тільки у нас, але і в інших країнах. Стилісти узгоджують всі образи з нею. На будь-яке вбрання вона, звичайно ж, дає свою згоду", - розповіла Кошова.

instagram.com/olenazelenska_official

Вона додала, що перша леді переживає через критику на свою адресу.

"Я особливо не читаю такі новини, чула про жовту сукню. Пишуть в основному злі язики. Звичайно, вона вразлива, як будь-яка жінка, у якої є сім'я, чоловік, діти. Не думаю, що вона спокійно на все дивиться. Природно, переживає", - додала подруга Зеленської.

instagram.com/olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

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