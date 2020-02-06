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7 лютого • оновлено в 09:10
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"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

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Подруга Олени Зеленської Ксенія Кошова розповіла про те, як змінився стиль першої леді України. Так, вона зазначила, що та стала одягатися більш офіційно.

Про це Кошова розповіла в інтерв'ю виданню "Комсомольска правда в Україні".

"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

instagram.com/olenazelenska_official

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"В силу обставин зараз вона одягається більш офіційно, класично. Я маю на увазі, на людях, на якихось зустрічах. У повсякденному житті нічого не змінилося. У неї завжди був свій стиль. Те, що їй не подобається, вона ніколи не одягне", - зазначила Кошова.

"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

instagram.com/olenazelenska_official

"Ви ж розумієте, що працюють стилісти, які погоджують всі образи з нею. Якихось критеріїв, що перша леді повинна носити саме це, їх немає. Не тільки у нас, але і в інших країнах. Стилісти узгоджують всі образи з нею. На будь-яке вбрання вона, звичайно ж, дає свою згоду", - розповіла Кошова.

"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

instagram.com/olenazelenska_official

Вона додала, що перша леді переживає через критику на свою адресу.

"Я особливо не читаю такі новини, чула про жовту сукню. Пишуть в основному злі язики. Звичайно, вона вразлива, як будь-яка жінка, у якої є сім'я, чоловік, діти. Не думаю, що вона спокійно на все дивиться. Природно, переживає", - додала подруга Зеленської.

"Раніше не носила": подруга Зеленської розкрила секрети стилю першої леді

instagram.com/olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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