"Діва!" Лорак вразила мережу відвертими образами

Українська співачка Ані Лорак, яка живе й працює в Росії, поділилася з шанувальниками серією відвертих знімків.

На своїй сторінці в Instagram вона показала різні образи, які кілька разів змінює в рамках популярного шоу "Діва".

"Шоу "Діва" для вас з любов'ю", – підписала артистка, звертаючись до фанатів, викликавши тим самим ажіотаж у мережі.

Зокрема, на одному з фото Лорак позує на сцені в приталенній сукні тілесного кольору, яку практично не помітно на тілі.

Лорак у сукні тілесного кольору instagram / anilorak

Інший образ – міні з дуже глибоким декольте сріблястого кольору і колготки в сітку.

Лорак у відвертому міні instagram / anilorak

Це вбрання демонструє глядачам фігуру співачки у всій красі. На наступних кадрах Лорак доповнила коротку сукню пишними хутром.

Численні шанувальники артистки були в захваті від образів співачки, зазначивши, що в них вона виглядає дійсно, як справжня діва.

Лорак в міні і хутрах instagram / anilorak

Лорак в хутрі instagram / anilorak

"Діва, богиня, королева. Найкраща", "Вам завжди жарко", "Ви шикарна", "Вау, яка жінка", "Неймовірна", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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