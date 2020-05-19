Найкращі літні образи принцеси Діани, актуальні дотепер: фотодобірка

Принцеса Діана, відома також як Леді Ді, була "народною принцесою". Вона зуміла стати жінкою, яка сформувала смаки цілого покоління.
Принцеса Уельська любила яскраві вбрання, не боялася експериментувати з трендами і виділятися з натовпу. Бездоганні образи Діани залишаються актуальними й сьогодні. І особливої уваги заслуговують літні. OBOZREVATEL пропонує побачити найбільш яскраві з них.
Джинси
Джинси були улюбленим повсякденним одягом Діани. Принцеса особливо любила прямий фасон із високою посадкою. Часто вона поєднувала їх із піджаками оверсайз.
Принцеса Діана в джинсах
Принцеса Діана в джинсах
Костюми зі спідницею
Діловий костюм зі спідницею, завжди вище коліна, був іще одним знаменитим образом принцеси Діани. Сьогодні такий одяг залишається стабільно в тренді і присутній на показах іменитих дизайнерів.
Принцеса Діана в костюмі
Принцеса Діана в костюмі
Принцеса Діана в костюмі
Сукня з принтом
Сукні з принтом становили найбільшу частку найвідоміших виходів Леді Ді.
Принцеса Діана в сукні
Принцеса Діана в сукні
Принцеса Діана в сукні
Велосипедки
Діана випередила свій час, активно використовуючи в повсякденному житті спортивні образи. Легінси і велосипедки принцеса поєднувала з об'ємними светрами – до того, як цей лук став головним трендом у моді.
Принцеса Діана і велосипедки
Принцеса Діана в легінси
Як відомо, 31 серпня 1997 року мати принців Вільяма та Гаррі загинула в автокатастрофі. Їй було всього 36 років.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що принцеса Діана перевдягалася в чоловіка і ходила до гей-клубів: розкрита правда про її незвичайні розваги.
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