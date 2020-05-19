Найкращі літні образи принцеси Діани, актуальні дотепер: фотодобірка

Принцеса Діана, відома також як Леді Ді, була "народною принцесою". Вона зуміла стати жінкою, яка сформувала смаки цілого покоління.

Принцеса Уельська любила яскраві вбрання, не боялася експериментувати з трендами і виділятися з натовпу. Бездоганні образи Діани залишаються актуальними й сьогодні. І особливої уваги заслуговують літні. OBOZREVATEL пропонує побачити найбільш яскраві з них.

Джинси

Джинси були улюбленим повсякденним одягом Діани. Принцеса особливо любила прямий фасон із високою посадкою. Часто вона поєднувала їх із піджаками оверсайз.

Принцеса Діана в джинсах Pinterest

Принцеса Діана в джинсах Pinterest

Костюми зі спідницею

Діловий костюм зі спідницею, завжди вище коліна, був іще одним знаменитим образом принцеси Діани. Сьогодні такий одяг залишається стабільно в тренді і присутній на показах іменитих дизайнерів.

Принцеса Діана в костюмі Pinterest

Принцеса Діана в костюмі Pinterest

Принцеса Діана в костюмі Pinterest

Сукня з принтом

Сукні з принтом становили найбільшу частку найвідоміших виходів Леді Ді.

Принцеса Діана в сукні Pinterest

Принцеса Діана в сукні Pinterest

Принцеса Діана в сукні Pinterest

Велосипедки

Діана випередила свій час, активно використовуючи в повсякденному житті спортивні образи. Легінси і велосипедки принцеса поєднувала з об'ємними светрами – до того, як цей лук став головним трендом у моді.

Принцеса Діана і велосипедки Pinterest

Принцеса Діана в легінси Pinterest

Як відомо, 31 серпня 1997 року мати принців Вільяма та Гаррі загинула в автокатастрофі. Їй було всього 36 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що принцеса Діана перевдягалася в чоловіка і ходила до гей-клубів: розкрита правда про її незвичайні розваги.

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