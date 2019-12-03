"Панчохи вся країна бачить": красуня-депутатка "Слуги народу" викликала суперечки вбранням у Верховній Раді

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла до Верховної Ради в чоботях-панчохах.

Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов, викликавши ажіотаж у мережі.

Зокрема, Дмитрієва вибрала для засідання вовняну сукню поверх сукні-сорочки. Образ завершили біла стрічка на шиї та велика брошка на грудях.

Оксана Дмитрієва стиль: ботфорти і вовняна сукня Фото: Ян Доброносов

Думки щодо стилю народної депутатки в мережі розділилися. Одні написали, що вона виглядала модно, інші ж відзначили, що таке вбрання недоречне у Верховній Раді.

"То у в неї підв'язки або все ж таки намітки на спідницю", "Клас, давай іще! Провінції цікаво, що там носять у столицях", "Недоречне вбрання", "Ботфорти як би зовсім не до місця. Як і волохата сукня", "Повна відсутність стилю", "Дуже гарно", "Скажіть жінці, що її панчохи бачить вся Україна", – відреагували користувачі.

Оксана Дмитрієва facebook.com/oksistom

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні Дмитрієву помітили у Раді з новеньким iPhone 11. Увагу на дорогу обновку звернули завдяки яскравому костюму, через який нардепка виділялася.

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