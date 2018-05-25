Останній дзвінок 2018: що надіти на торжество

У 2018 році останній дзвоник в Україні проходить в п'ятницю, 25 травня.

Традиційно свято проводиться у вигляді шкільної лінійки, де присутні учні, вчителі, батьки, а також адміністрація школи. Безумовно, для кожного школяра, особливо для випускників, важливим є питання: що вдягнути на останній дзвоник? OBOZREVATEL пропонує варіанти святкових образів на останній дзвінок і випускний 2018 року.

В останні кілька років більшість українських школярів приходять на свято у вишиванках, які поєднують з різними предметами гардеробу: брюками, спідницями, сарафанами, а іноді навіть джинсами.

Останній дзвінок в Україні zp.ua

Особливо важливим останній дзвінок стане для випускників, адже після закінчення торжества їх чекає підготовка і здача ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання - Ред), яке пройде в період з 22 травня по 13 червня.

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Останній дзвінок в Україні Південний Кур'єр

Для випускних вечорів в Україні немає чітко визначеної дати. Для більшості школярів випускний в 2018 році пройде 23 червня, після закінчення всіх ЗНО.

Що надіти на випускний 2018: останні тренди

У нинішньому модному сезоні в пошані - скромність і стриманість, тому більшість стилістів радять випускникам вибирати наряди, які не будуть вульгарними і занадто відвертими. З хлопцями все більш-менш ясно: вони вибирають сучасні брючні костюми і сорочки з легких натуральних тканин, які доповнюють метеликами, краватками або іншими аксесуарами. При цьому їм рекомендується звернути увагу на костюми темно-синього, сірого, зеленого та коричневого кольорів. А ось для випускниць вибір святкового вбрання - нелегке завдання.

Варіант костюма на випускний Patrikman

На випускний 2018 дівчатам стилісти не рекомендують одягати занадто короткі сукні, а також краще відмовитися від вбрань, які декоровані масивними деталями. Також школяркам краще відмовитися від суконь із занадто глибоким вирізом в зоні декольте, а також з високими розрізами. А ось спину або плечі "оголити" можна - в цьому немає нічого поганого.

ETOV

ETOV

Крім вечірніх суконь, на випускний 2018 відмінним вибором стані комплект кроп-топ + спідниця. Вона може бути як довжини міді, так і в підлогу.

Валенсія

Що стосується макіяжу на випускний 2018 - варто звернути увагу на непомітний, максимально природний мейк-ап в нюдовой гамі, або ж вибрати відтінки ніжних пастельних тонів. Манікюр краще також робити спокійним, без кричущого декору. Ідеальним рішенням стане класичний французький.

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