"Оскар-2020": американська модель оголила величезні груди на червоній доріжці

Відома американська модель Блек Чайна засвітила розкішний бюст на премії "Оскар-2020", яка пройшла в ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі.
Фотографії знаменитості з червоної доріжки вже опубліковані в мережі.
Блек Чайна на "Оскарі-2020"
Getty
Так, перед фотографами 31-річна Чайна з'явилася в довгій чорній сукні від Dona Matosh, декорованій синіми вставками. Однак головними акцентами вбрання стали глибоке декольте і високий розріз на нозі.
Блек Чайна на "Оскарі-2020"
Getty
Зокрема, сміливий виріз підкреслив пишні оголені груди моделі, а розріз – акцентував увагу на ногах Блек.
Блек Чайна на "Оскарі-2020"
Getty
Блек Чайна на "Оскарі-2020"
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стали відомі всі переможці премії "Оскар-2020".
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