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10 лютого • оновлено в 08:00
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"Оскар-2020": американська модель оголила величезні груди на червоній доріжці

2.5т
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Відома американська модель Блек Чайна засвітила розкішний бюст на премії "Оскар-2020", яка пройшла в ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі.

Фотографії знаменитості з червоної доріжки вже опубліковані в мережі.

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Getty

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Так, перед фотографами 31-річна Чайна з'явилася в довгій чорній сукні від Dona Matosh, декорованій синіми вставками. Однак головними акцентами вбрання стали глибоке декольте і високий розріз на нозі.

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Getty

Зокрема, сміливий виріз підкреслив пишні оголені груди моделі, а розріз – акцентував увагу на ногах Блек.

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Getty

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Блек Чайна на "Оскарі-2020"

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стали відомі всі переможці премії "Оскар-2020".

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Читайте всі новини по темі "Оскар 2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Оскар 2020
Особа
Блек Чайна
Місце
США
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