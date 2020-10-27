Один з головних трендів 90-х повернувся в моду: як правильно носити

У 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри, який був популярний в 1990-х роках.

Шкіряні блейзери та піджаки в кінці минулого століття були трендом серед знаменитостей, пише видання Evening Standard (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, за останній рік кількість пошукових запитів користувачів Google зі словами "шкіряний піджак" збільшилася на 152 відсотка.

За словами фахівців, найчастіше цю річ поєднують з кроп-топами і мішкуватими джинсами. Деякі зірки одягають піджак зі спідницями довжини міні і грубими черевиками.

Так, в укорочених футболках, джинсах і маленьких сонячних окулярах на публіці з'являлися супермоделі Белла Хадід і Кайя Гербер. А манекенниці Ірина Шейк і Хейлі Бібер вийшли в світ в коротких спідницях і чоботях з товстою підошвою.

Відзначимо, що блейзери та піджаки зі шкіри вже з'явилися в асортименті багатьох відомих брендів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув в моду тренд з 90-х – одяг в неонових кольорах.