Обрано культовий одяг останніх 50 років

Британський ритейлер Peter Hahn провів опитування серед мешканок Великобританії і склав список найбільш культового одягу останніх 50 років. Його опублікувало видання The Sun.

У дослідженні взяли участь дві тисячі респонденток. В результаті найулюбленішою річчю в гардеробі британок виявилася міні-спідниця, яка, на їхню думку, стала символом "молодості і бунтарства 1960 років". За неї проголосували 55% жінок.

На друге місце потрапили класичні джинси американського бренду Levi's 501 (42% голосів), на третє - шкіряні черевики британського виробника взуття Dr Martens (37%).

За ними була класична джинсова куртка. Її вибрали 34% опитаних.

На п'ятому місці опинилися чоботи до коліна (33%), на шостому - спідниця-олівець (30%).

Завершальними в списку стали плаття довжини максі, обтягуючі джинси скінні, байкерська куртка-косуха і розкльошені джинси.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поки модні журнали детально розповідають про тренди, тему антитрендів зачіпають, в основному, лише відеоблогери. Стиліст склала добірку антитрендів цієї осені.