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26 грудня • оновлено в 12:36
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Новий рік 2020: що вдягнути, щоб привернути удачу та успіх

1.9т
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Дизайнер і експерт проєкту "Подіум" Жан Гріцфельдт рекомендує зустрічати Новий рік в одязі яскравих кольорів. За його словами, слід звернути увагу на білі й металеві відтінки.

Образ слід розбавити білим золотом, сріблом, зеленим металіком і бежевим золотом, пише "Комсомольская правда".

Новий рік 2020: що вдягнути, щоб привернути удачу та успіх

pexels.com

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"Коли ми вибираємо костюм для святкування головної ночі в році, то завжди дивимося на символ року прийдешнього. У 2020 – це білий металевий щур. І вже в цьому криється підказка для всіх модниць, які хочуть блищати цієї новорічної ночі. Кольори, на які варто зробити акцент, – білий і відтінки металіка. Наприклад, біле золото, срібло, зелений металік, бежеве золото. Водночас відтінити ці кольори можна чорним, який підкреслить силует", – стверджує дизайнер.

Новий рік 2020: що вдягнути, щоб привернути удачу та успіх

pexels.com

За словами Гріцфельдта, акцент слід зробити на елегантності. Як варіант, можна вдягнути пишну спідницю і облягальний верх.

"А ще можна зробити акцент на сексуальності й вибрати досить відверту сукню. Цей силует ідеально працює з кольором металік. Він підкреслить всі ваші достоїнства і приховає недоліки. Ще один варіант – повітряне світле плаття з воланами. Але не переборщіть з рюшами, щоб новорічне вбрання не стало весільним. Або виберіть брючний костюм чи комбінезон. І пам'ятайте, що в тренді – кльош", – заявив Гріцфельдт.

Новий рік 2020: що вдягнути, щоб привернути удачу та успіх

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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