Новий рік 2020: що вдягнути, щоб привернути удачу та успіх

Дизайнер і експерт проєкту "Подіум" Жан Гріцфельдт рекомендує зустрічати Новий рік в одязі яскравих кольорів. За його словами, слід звернути увагу на білі й металеві відтінки.

Образ слід розбавити білим золотом, сріблом, зеленим металіком і бежевим золотом, пише "Комсомольская правда".

pexels.com

"Коли ми вибираємо костюм для святкування головної ночі в році, то завжди дивимося на символ року прийдешнього. У 2020 – це білий металевий щур. І вже в цьому криється підказка для всіх модниць, які хочуть блищати цієї новорічної ночі. Кольори, на які варто зробити акцент, – білий і відтінки металіка. Наприклад, біле золото, срібло, зелений металік, бежеве золото. Водночас відтінити ці кольори можна чорним, який підкреслить силует", – стверджує дизайнер.

pexels.com

За словами Гріцфельдта, акцент слід зробити на елегантності. Як варіант, можна вдягнути пишну спідницю і облягальний верх.

"А ще можна зробити акцент на сексуальності й вибрати досить відверту сукню. Цей силует ідеально працює з кольором металік. Він підкреслить всі ваші достоїнства і приховає недоліки. Ще один варіант – повітряне світле плаття з воланами. Але не переборщіть з рюшами, щоб новорічне вбрання не стало весільним. Або виберіть брючний костюм чи комбінезон. І пам'ятайте, що в тренді – кльош", – заявив Гріцфельдт.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 "мастхев" елементів гардеробу зими 2020.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.