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Новий образ дружини Зеленського підірвав мережу: скільки коштує вбрання

1.7тЧитати матеріал російською

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена викликала ажіотаж новим образом для поїздки в Брюссель. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках перша леді позувала в бежевому костюмі (жакет і широкі штани), білій футболці й кедах. У руках вона тримала квадратну сумку кольору коньяку. Журналісти видання "Страна" дізналися все про вбрання Олени та поспілкувалися зі стилістами, щоб дізнатися, наскільки вдалий образ у першій леді.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

instagram

Як виявилося, квадратний аксесуар дружини Зеленського — це сумка американського бренду Staud. Модель Shirley коштує $295 (приблизно 8000 гривень). У Києві бренд представлений у бутиках SPAZIO і Helen Marlen.

Новий образ дружини Зеленського підірвав мережу: скільки коштує вбрання
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Костюм на Зеленській — від українського бренду SIX. Він обійшовся дружині президента десь у €1000 (приблизно 30 000 гривень).

"Піджак із колекції, а для Олени був змінений тільки матеріал. Штани були створені спеціально для першої леді. Вся орієнтовна вартість наших жакетів є на сайті. Вони в одному ціновому діапазоні від колекції до колекції й однакові за вартістю для всіх наших клієнтів", — розповіли в піар-службі бренду SIX.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

instagram

Що стосується взуття, то це кеди з телячої шкіри на гумовій підошві німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн-магазинах на них вже знижки: раніше вони коштували $415, а нмні їх можна замовити за $232 (6260 гривень).

Новий образ дружини Зеленського підірвав мережу: скільки коштує вбрання

Стиліст і художник Олена Тиха зазначила, що довжина штанів і широкий манжет обтяжують силует, але в цілому зовнішній вигляд першої леді відповідає трендам сезону.

Зі свого боку стиліст Макс Кірєєв звернув увагу на те, що груба сумка-квадрат прибирає легкість вбрання і було б не погано доповнити образ.

"Олена Зеленська, маючи чудові природні дані, може прикрасити будь-яке вбрання, яке тільки вибере. Але в образі не вистачає прикрас, а кюлоти довгуваті. Також груба сумка-квадрат прибирає легкість вбрання", — зазначив стиліст.

Раніше OBOZREVATEL детально розповів про стилі першої леді України Олени Зеленської.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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