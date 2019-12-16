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16 грудня • оновлено в 20:05
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"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

1.1т
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Перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стриманим і стильним образом.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фотографію, на якій разом із президентом Володимиром Зеленським виходить з літака.

Перша леді з чоловіком прибула до Азербайджану з офіційним візитом. Для перельоту вона вибрала чорні лаковані туфлі з круглим носком, чорні штани, светр під горло і коричневе пряме пальто.

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Олена і Володимир Зеленські в Азербайджані - образ

Олена і Володимир Зеленські в Азербайджані - образ

instagram / olenazelenska_official

Користувачам оцінили простий образ Зеленської. У коментарях під знімком написали, що їй дуже пасує такий стиль.

"Гарна Олена", "Які ж ви гарні, я просто млію", "Красуня, слів немає", "Олено, ваше вбрання просто нереальне", "Класний образ", – написали користувачі.

"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

Інші прості образи Олени Зеленської

Олена Зеленська в светрі

Олена Зеленська в светрі

instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в чорному піджаку

Олена Зеленська в чорному піджаку

instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в картатому піджаку

Олена Зеленська в картатому піджаку

instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в коричневому светрі та брюках

Олена Зеленська в коричневому светрі та брюках

instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі та білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани та черевики.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
Мода
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