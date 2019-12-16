"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

Перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стриманим і стильним образом.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фотографію, на якій разом із президентом Володимиром Зеленським виходить з літака.

Перша леді з чоловіком прибула до Азербайджану з офіційним візитом. Для перельоту вона вибрала чорні лаковані туфлі з круглим носком, чорні штани, светр під горло і коричневе пряме пальто.

Олена і Володимир Зеленські в Азербайджані - образ instagram / olenazelenska_official

Користувачам оцінили простий образ Зеленської. У коментарях під знімком написали, що їй дуже пасує такий стиль.

"Гарна Олена", "Які ж ви гарні, я просто млію", "Красуня, слів немає", "Олено, ваше вбрання просто нереальне", "Класний образ", – написали користувачі.

Інші прості образи Олени Зеленської

Олена Зеленська в светрі instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в чорному піджаку instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в картатому піджаку instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в коричневому светрі та брюках instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі та білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани та черевики.

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