"Нереальне вбрання!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

Перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стриманим і стильним образом.
На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фотографію, на якій разом із президентом Володимиром Зеленським виходить з літака.
Перша леді з чоловіком прибула до Азербайджану з офіційним візитом. Для перельоту вона вибрала чорні лаковані туфлі з круглим носком, чорні штани, светр під горло і коричневе пряме пальто.
Олена і Володимир Зеленські в Азербайджані - образ
instagram / olenazelenska_official
Користувачам оцінили простий образ Зеленської. У коментарях під знімком написали, що їй дуже пасує такий стиль.
"Гарна Олена", "Які ж ви гарні, я просто млію", "Красуня, слів немає", "Олено, ваше вбрання просто нереальне", "Класний образ", – написали користувачі.
Інші прості образи Олени Зеленської
Олена Зеленська в светрі
instagram / olenazelenska_official
Олена Зеленська в чорному піджаку
instagram / olenazelenska_official
Олена Зеленська в картатому піджаку
instagram / olenazelenska_official
Олена Зеленська в коричневому светрі та брюках
instagram / olenazelenska_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі та білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани та черевики.
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