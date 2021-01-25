Стартують зимові розпродажі: топ речей, які обов'язково треба купити

Розпродажі наприкінці січня – на початку лютого – саме той час для оновлення зимового базового гардероба. А оскільки локдаун закінчився, варто подумати про трендові новинки сезону.

Адже цієї зими в моду ввійшли цікавенькі речі, серед яких і хутряна панама, і яскравий короткий пуховик сноубордиста. OBOZREVATEL дізнався, які обновки неодмінно мають з'явитися у вашій шафі до кінця цієї зими, щоб гардероб був повноцінним і вдалим.

Тепла косинка

Такий головний убір – цього сезону на піку популярності. Косинка з екошкіри або інших матеріалів підійде майже всім і легко поєднується з різними луками. Крім того, вона швидко перетворюється на елегантний шарф. Стильну косинку, яку в світовому fashion-співтоваристві назвали babushka, можна знайти у таких брендів, як Max Mara, Zitkani й Balenciaga.

Хутряна панама

Як тепла косинка, так і хутряна панама зараз буде більш ніж актуальна. Настав час переглянути свої погляди й відмовитися від найзручнішої шапки-біні. Цієї зими просунуті модниці вибирають теплі панами й виграють від цього за всіма показниками: в таких головних уборах і не холодно, і селфі на вулиці для Instagram збиратимуть більше вподобайок.

Незвичайна сумка

Для сірої та нудної зими треба добирати якомога більш яскраві моделі сумочок, що зможуть розбавити навіть одноманітний гардероб. Так, 2021 року в моду ввійшли сумки зі штучного хутра, стьобані дуті клатчі розміру XXL та інші схожі новинки. Наприклад, цікаву круглу сумочку з торочками можна знайти у Balmain.

Яскравий пуховик

На розпродажах варто придивитися і до пуховиків, щоб нарешті вже замінити свою стару заношену куртку. Цього року набули актуальності дуті й стьобані пуховики різної довжини та найяскравіших відтінків. Головним завданням верхнього одягу стає не зігрівати, а підіймати настрій. Такі яскраві пуховики можна знайти у різних брендів. Так, свої моделі представили Weekend Max Mara, Massimo Dutti, Uniqlo та інші.

Лакова дублянка

На подіумі Prada можна було побачити не тільки вінтаж, але й суперсучасну варіацію дублянки "кокон" з лакової шкіри з контрастним коміром. Така матииме дуже класний вигляд із вовняними колготками в рубчик і туфлями на тракторній підошві. Свою унікальну варіацію трендової дублянки представив і бренд Miu Miu.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять трендів 2021 року, які повернулися в моду з минулого. Так, цієї зими знову акутальні дуті куртки з 1990-х років. Крім того, імениті бренди презентували свої колекції з в'язаним жилетом, який також був популярним у 1990-і.