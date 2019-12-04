Як бути модною та не змерзнути: топ кращих поєднань на зиму 2019-2020

Якщо ви вважаєте, що взимку спідницю не одягнеш з пуховиком, то помиляєтеся. Дизайнери давно знайшли спосіб поєднувати ці дві, здавалося б, несумісні речі.

OBOZREVATEL розповість про 4 способи носити пуховик з спідницею, залишаючись при цьому стильною.

Спідниця-олівець і приталений пуховик

Ремінь на талії допоможе зробити гармонійним поєднання пуховика і спідниці-олівця. При виборі верхнього одягу вибирайте пуховик з затяжкою або просто придбайте стильний пояс. У поєднанні з класичною спідницею-олівцем такий образ підійде навіть для офісу або зустрічі.

101oblik.ru

Дутий бомбер і спідниця по коліна

Якщо хочете об'єднати в одному образі дутий бомбер і спідницю, варто уважно простежити за довжиною обох. Ні те ні інше не має бути занадто довгим. Ідеальна довжина спідниці – трохи нижче колін. Із взуття підійдуть високі чоботи або черевики на зав'язках.

cosmo.ru

Подовжений пуховик і міні-спідниця

Подовжений пуховик "трохи нижче стегна" ідеально виглядатиме зі сміливою спідницею міні. На доповнення до образу підійдуть високі масивні черевики і принтовані колготки.

cosmo.ru

Короткий пуховик і спідниця міді

Короткий пуховик відмінно поєднується зі спідницею міді. Ідеально доповнять лук високі чоботи.

Cosmopolitan

Раніше OBOZREVATEL розповідав про модні пуховики на зиму 2020. У холодну пору року затишний пуховик – найкраще рішення. Цей предмет гардероба зігріє з приходом морозів і одночасно підтримає останні модні тренди.

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