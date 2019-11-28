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29 листопада • оновлено в 11:11
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Не робіть так! Головні антитренди манікюру

14.2т
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У 2019 головним трендом манікюру була природність. Нігті в стилі nude - так і залишаються фаворитами, а ось про яскраві кольори і дизайни краще забути.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити головні антитренди манікюру.

Не робіть так! Головні антитренди манікюру
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Манікюр "по багатому"

Яскраві кольори, блискітки, стрази, малюнки - те, про що необхідно забути і, найімовірніше, назавжди. Такий манікюр привертає увагу, але при цьому компліменти ви не отримаєте. Такі нігті видають відсутність смаку та почуття стилю.

Не робіть так! Головні антитренди манікюру

Об'ємний арт на нігтях

Помпони, перлини на нігтьовій пластині, квіточки та інші об'ємні деталі - також повинні залишитися в минулому. Одна деталь – це мило, але весь ніготь, обклеєний якимись деталями і елементами - перебір. Ну, і це досить незручно.

Не робіть так! Головні антитренди манікюру

Duck nail

Це не просто антитренд, це те, чого не можна робити ні в якому разі! Така форма нігтів тільки спотворює руки.

Не робіть так! Головні антитренди манікюру

Раніше OBOZREVATEL підготував інформацію про те, яким може бути новорічний французький манікюр, і підібрав фото кращих варіантів зимового дизайну нігтів.

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Автор
Марія Дідик
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