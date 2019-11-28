Не робіть так! Головні антитренди манікюру

У 2019 головним трендом манікюру була природність. Нігті в стилі nude - так і залишаються фаворитами, а ось про яскраві кольори і дизайни краще забути.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити головні антитренди манікюру.

Манікюр "по багатому"

Яскраві кольори, блискітки, стрази, малюнки - те, про що необхідно забути і, найімовірніше, назавжди. Такий манікюр привертає увагу, але при цьому компліменти ви не отримаєте. Такі нігті видають відсутність смаку та почуття стилю.

Об'ємний арт на нігтях

Помпони, перлини на нігтьовій пластині, квіточки та інші об'ємні деталі - також повинні залишитися в минулому. Одна деталь – це мило, але весь ніготь, обклеєний якимись деталями і елементами - перебір. Ну, і це досить незручно.

Duck nail

Це не просто антитренд, це те, чого не можна робити ні в якому разі! Така форма нігтів тільки спотворює руки.

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