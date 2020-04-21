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21 квітня • оновлено в 12:41
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Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

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Кожна дівчина, виходячи у світ, хоче виглядати елегантно та гідно. Можна зробити акуратний макіяж, одягнути яскраве вбрання, але є деталь, яка може зробити ваш образ безглуздим. І це взуття.

Про те, яке взуття зіпсує будь-який образ – розповів "Рамблер Женский". Його потрібно викинути зі свого гардероба.

Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

Фото: radioromantika.ru

Прозоре взуття

Туфлі, чоботи й босоніжки з прозорого пластику – тренд, до якого швидко охололи. За словами стилістів, в такому взутті незручно, пластик не дає шкірі дихати, та й сплющені пальці виглядають неестетично. Єдиний трендовий варіант на їхню думку – це прозорий каблук.

Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

Фото: instagram / detailmood

Туфлі-човники на шпильці

Також, за словами стилістів, човники на шпильці – незручне і травмонебезпечне взуття, яке давно вийшла з моди. До речі, зазначається, що на урочисті заходи така модель допускається, але ось у звичайні дні краще вибирати туфлі з товстим каблуком.

Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

Фото: mygazeta.com

"Потворні" кросівки

Тренд на потворне взуття поставив модний будинок Balenciaga, однак зараз він вже не актуальний. Стилісти зазначають, що зараз, коли пристрасті вщухли, можна помітити, що ці кросівки спотворюють ногу.

Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

Фото: shoppingschool.ru

Взуття з кричущим декором

Перебір із декоративними елементами у вигляді страз, намистин та інших деталей на туфлях, босоніжках та решті взуття вважається поганим смаком. Тому стилісти замість цього рекомендують вибирати моделі з оригінальним каблуком.

Не носіть це! Топ-4 моделі взуття, які зіпсують будь-який образ

Фото: aliexpress.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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