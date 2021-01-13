Названо стильні зачіски 2021 року: топ-5 варіантів

Більшість популярних зачісок залишається в тренді 2021 року. Тому, аби мати бездоганний вигляд, вам знадобиться трохи часу, щоб зробити красу на голові.

Так, одні з найстильніших зачісок – кольорові пасма. Детальніше про модні тенденції пише "Караван".

Екстравагантні тренди, зазвичай, не затримуються в моді надовго, а ось різнокольорове волосся – виняток. Колірна палітра стає дедалі різноманітнішою, а відтінки складнішими.

Низький кінський хвіст у перукарській справі – аналог маленької чорної сукні в одязі: вічна класика, яка залишається актуальною завжди. Сьогоднішній тренд – шовкова хустка, якою дизайнери пропонують прикрасити низький хвіст.

Класичні високі пучки і черепашки цього сезону позбулися ефекту недбалості, який переслідував їх тривалий час, і повернулися до вишуканої елегантності.

Ще більш простий, але не менш ефектний варіант – хвіст, заплетений у косу. Так, цього сезону повернулися до класики – звичайної коси з трьох пасом.

Найжіночніший варіант – кучері з проділом посередині та заколеними пасмами. Стилісти пропонують повернутися до природної хвилястості, але надати зачісці форму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один із найстильніших аксесуарів на голову, який освіжить будь-який образ навіть у холодну пору року.