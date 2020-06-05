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5 червня • оновлено в 09:07
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Названо речі, які зіпсують будь-який образ

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Навіть найкрасивіший і яскравий образ може зіпсувати всього одна деталь або один елемент гардероба.

Про те, від якого одягу краще відмовитися, пише видання Cosmopolitan.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

Ультракороткі шорти

Дуже короткі шорти, хоч і демонструють красу сідниць і ніг, проте виглядають надто вульгарно. Зверніть увагу на куди більш доречні шорти, тим більше, що вони не менш ефектно виглядатимуть на стрункому тілі.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Тонкі білі штани

Самі по собі білі штани не становлять небезпеки, якщо вони зшиті з якісного матеріалу. А ось моделі з тонких тканин - підкреслять не тільки смужки нижньої білизни, але і кожен недолік фігури.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Легінси

Легінси - один з найпідступніших елементів жіночого гардеробу. Облягаюча тканина лише сильніше підкреслює найменші нерівності на шкірі.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Високі підбори

Влітку краще вибирати зручне взуття, в якому буде зручно і не жарко.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Рвані джинси

Рвані джинси вже давно вийшли з моди, так що, краще відкласти їх на дальню полицю до кращих часів.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Плоскі сандалі

Взуття на абсолютно плоскій підошві шкодить здоров'ю - регулярна носка може привести до болів в ногах і спині, пошкоджень гомілки, плоскостопості, а також ряду хронічних захворювань, що вимагають тривалого лікування.

Названо речі, які зіпсують будь-який образ

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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