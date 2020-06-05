Названо речі, які зіпсують будь-який образ

Навіть найкрасивіший і яскравий образ може зіпсувати всього одна деталь або один елемент гардероба.
Про те, від якого одягу краще відмовитися, пише видання Cosmopolitan.
Ультракороткі шорти
Дуже короткі шорти, хоч і демонструють красу сідниць і ніг, проте виглядають надто вульгарно. Зверніть увагу на куди більш доречні шорти, тим більше, що вони не менш ефектно виглядатимуть на стрункому тілі.
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Тонкі білі штани
Самі по собі білі штани не становлять небезпеки, якщо вони зшиті з якісного матеріалу. А ось моделі з тонких тканин - підкреслять не тільки смужки нижньої білизни, але і кожен недолік фігури.
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Легінси
Легінси - один з найпідступніших елементів жіночого гардеробу. Облягаюча тканина лише сильніше підкреслює найменші нерівності на шкірі.
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Високі підбори
Влітку краще вибирати зручне взуття, в якому буде зручно і не жарко.
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Рвані джинси
Рвані джинси вже давно вийшли з моди, так що, краще відкласти їх на дальню полицю до кращих часів.
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Плоскі сандалі
Взуття на абсолютно плоскій підошві шкодить здоров'ю - регулярна носка може привести до болів в ногах і спині, пошкоджень гомілки, плоскостопості, а також ряду хронічних захворювань, що вимагають тривалого лікування.
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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.
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