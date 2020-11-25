Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото

Бажання виглядати молодо і свіжо притаманне будь-якій жінці. Але є кілька деталей, які здатні візуально зістарити образ.

Про те, яких помилок не допускати, щоб не виглядати старше свого віку – розповість OBOZREVATEL.

Всі люблять час від часу одягтися у все чорне, але з віком цю звичку краще залишити в минулому. Адже, як зазначають експерти, таке вбрання може зістарити образ. Розбавте його аксесуаром контрастного кольору – шовковим шарфом або брошкою-квіткою.

Є жінки, які переконані в тому, що чим старшими вони стають, тим рідше вони повинні носити джинси. Але це помилка, адже це якраз той предмет одягу, який допоможе вам виглядати молодше. Вибирайте моделі темних відтінків і поєднуйте їх з модними кардиганами або піджаками.

Правильний і актуальний силует грудей – важлива частина образу. Слідкуйте, щоб бюстгальтер не давав грудям занадто опускатися вниз. Погано підібрана білизна, яка не надає грудям форму, обов'язково додасть вам візуально кілька зайвих років і кілограмів.

"Бабусин" кардиган доречний тільки в тому випадку, якщо ви точно знаєте, з чим його поєднувати і стежте за тенденціями в моді. В іншому випадку краще поєднуйте свій образ з піджаками.

Ніколи не одягайте об'ємний светр зі штанами великого розміру або навпаки, якщо не хочете візуально додати собі кілька років. Золоте правило гармонійного поєднання речей говорить: вузький верх – широкий низ і навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модний ритейлер Farfetch провів опитування, в результаті якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був здійснений серед 14 тисяч жителів європейських країн.