Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
2,0 т.
Модні помилки, які старять жінок

Бажання виглядати молодо і свіжо притаманне будь-якій жінці. Але є кілька деталей, які здатні візуально зістарити образ.

Про те, яких помилок не допускати, щоб не виглядати старше свого віку – розповість OBOZREVATEL.

Занадто багато чорного

Всі люблять час від часу одягтися у все чорне, але з віком цю звичку краще залишити в минулому. Адже, як зазначають експерти, таке вбрання може зістарити образ. Розбавте його аксесуаром контрастного кольору – шовковим шарфом або брошкою-квіткою.

Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото
Відмова від джинсів

Є жінки, які переконані в тому, що чим старшими вони стають, тим рідше вони повинні носити джинси. Але це помилка, адже це якраз той предмет одягу, який допоможе вам виглядати молодше. Вибирайте моделі темних відтінків і поєднуйте їх з модними кардиганами або піджаками.

Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото
Неправильно підібрана білизна

Правильний і актуальний силует грудей – важлива частина образу. Слідкуйте, щоб бюстгальтер не давав грудям занадто опускатися вниз. Погано підібрана білизна, яка не надає грудям форму, обов'язково додасть вам візуально кілька зайвих років і кілограмів.

Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото
Кардиган з ґудзиками

"Бабусин" кардиган доречний тільки в тому випадку, якщо ви точно знаєте, з чим його поєднувати і стежте за тенденціями в моді. В іншому випадку краще поєднуйте свій образ з піджаками.

Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото
Відсутність балансу

Ніколи не одягайте об'ємний светр зі штанами великого розміру або навпаки, якщо не хочете візуально додати собі кілька років. Золоте правило гармонійного поєднання речей говорить: вузький верх – широкий низ і навпаки.

Названо помилки в стилі, які нещадно старять. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, модний ритейлер Farfetch провів опитування, в результаті якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був здійснений серед 14 тисяч жителів європейських країн.

Мода