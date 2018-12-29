Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

Експерти назвали топ-7 найгірших модних трендів у 2018 році. До списку увійшли джинси з низькою посадкою, високі уггі до стегна, і кросівки-шкарпетки.

Також вони внесли до списку джинси bootcut (розкльошені), кобуру на поясі для смартфона, крихітні сонцезахисні окуляри і чоботи з пластика. Про це повідомляє видання The Mashable.

Are boot-cut jeans actually making a comeback? @GQMagazine divides the internet by insisting it was only 'a matter of time'. https://t.co/y7zvm4JlwP pic.twitter.com/eZBTmWpg0X — Apple News UK (@AppleNewsUK) 5 грудня 2018 р.

REBECCA MINKOFF / NORDSTROM

FARFETCH

ROBERI & FRAUD

RAG AND BONE / INTERMIX

Як раніше писав OBOZREVATEL, канадська соул-співачка Алессія Кара продемонструвала образ від українського дизайнера. Так, на церемонії вручення премії Bambi Awards в Берліні вона з'явилася у вбранні з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей.