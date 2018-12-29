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Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

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Експерти назвали топ-7 найгірших модних трендів у 2018 році. До списку увійшли джинси з низькою посадкою, високі уггі до стегна, і кросівки-шкарпетки.

Також вони внесли до списку джинси bootcut (розкльошені), кобуру на поясі для смартфона, крихітні сонцезахисні окуляри і чоботи з пластика. Про це повідомляє видання The Mashable.

Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити
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REBECCA MINKOFF / NORDSTROM

Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

FARFETCH

Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

ROBERI & FRAUD

Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

RAG AND BONE / INTERMIX

Як раніше писав OBOZREVATEL, канадська соул-співачка Алессія Кара продемонструвала образ від українського дизайнера. Так, на церемонії вручення премії Bambi Awards в Берліні вона з'явилася у вбранні з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Шаровары и вышиванка - это мировой тренд уже 4 года.
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