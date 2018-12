Названо найгірші тренди 2018 року: що не варто носити

Експерти назвали топ-7 найгірших модних трендів у 2018 році. До списку увійшли джинси з низькою посадкою, високі уггі до стегна, і кросівки-шкарпетки.

Також вони внесли до списку джинси bootcut (розкльошені), кобуру на поясі для смартфона, крихітні сонцезахисні окуляри і чоботи з пластика. Про це повідомляє видання The Mashable.

Are boot-cut jeans actually making a comeback? @GQMagazine divides the internet by insisting it was only 'a matter of time'. https://t.co/y7zvm4JlwP pic.twitter.com/eZBTmWpg0X