Названо найбажаніше і найпопулярніше взуття 2020 року

Експерти моди назвали найбажаніше взуття 2020 року, проаналізувавши запити споживачів. Так, ним виявилися кросівки бренду Nike моделі Nike Air Force 1s.

Згідно зі звітом шведської компанії Klarna, яка надає фінансові онлайн-послуги, ця модель кросівок посіла друге місце в рейтингу найкращих подарунків, поступившись навушникам Apple AirPod Pro, повідомляє Footwear News.

Зазначається, що згаданий список був складений на основі запитів користувачів додатка Klarna за період з першого жовтня по восьме листопада. Представники компанії Klarna додають, що зараз американські споживачі віддають перевагу онлайн-покупкам.

"Покупці всіх вікових категорій особливо цікавляться електронікою, взуттям та предметами для дому напередодні свят", – підкреслив співробітник Klarna Девід Сайкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали "найгарячіший" тренд сезону зима 2020/2021.