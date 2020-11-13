Названо куртки, які будуть повнити та зіпсують образ

Верхній одяг – головний атрибут в зимовому гардеробі. Але ці речі повинні вас не тільки гріти, а й робити стильними та унікальними. Але є куртки і пуховики, які будуть повнити вас.

Тому таких фасонів краще уникати, пише "Уніан".

Блискучі куртки варто уникати. Вони відбивають світло і візуально роблять вас повніше. Також невдало виглядають "трендові" речі, які світяться в темряві.

Незважаючи на те, що оверсайз зараз на піку популярності, є фасони, які будуть робити вас повніше на кілька кілограм. У таких куртках ви будете виглядати як куля.

Пуховики в стилі "гусениці" облягаючі і найчастіше глянцеві. Також за рахунок своєї довжини вони вкорочують ноги. Отже, ви будете виглядати в два рази ширше.

Коротенькі курточки вже не модні. Особливо, якщо ви хочете з їх допомогою здаватися стрункішою. Повірте, вам це не вдасться.

Хутро, та ще й на комірі, робить верхній одяг більш об'ємним. Тому це не найвдаліший варіант для стильного образу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом декількох років у модному тренді залишаються розкльошені брюки з 70-х. Так, у сезоні осінь-зима 2020-2021 цей силует настільки популярний, що в продажу можна знайти навіть спортивні штани-кльош.