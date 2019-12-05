Втілює спокій та впевненість: названо головний колір 2020 року

Американський Інститут кольору Pantone назвав головним відтінком 2020 року класичний синій.

Про це повідомили на офіційному сайті інституту, зазначивши, що він втілює спокій та впевненість.

"Ми живемо в часи, коли необхідна довіра та віра. Цю сталість і впевненість передає PANTONE 19-4052 "класичний синій", солідний та надійний синій відтінок, на який ми завжди можемо покластися", — сказала про нього директорка інституту Леатріс Ейсман.

Фото: pantone.com

Фото: pantone.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головним кольором 2019 року був Living Corall — життєствердний кораловий з золотистим відтінком.

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