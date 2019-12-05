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5 грудня • оновлено в 13:13
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Втілює спокій та впевненість: названо головний колір 2020 року

1.7т
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Американський Інститут кольору Pantone назвав головним відтінком 2020 року класичний синій.

Про це повідомили на офіційному сайті інституту, зазначивши, що він втілює спокій та впевненість.

"Ми живемо в часи, коли необхідна довіра та віра. Цю сталість і впевненість передає PANTONE 19-4052 "класичний синій", солідний та надійний синій відтінок, на який ми завжди можемо покластися", — сказала про нього директорка інституту Леатріс Ейсман.

Втілює спокій та впевненість: названо головний колір 2020 року

Фото: pantone.com

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Втілює спокій та впевненість: названо головний колір 2020 року

Фото: pantone.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головним кольором 2019 року був Living Corall — життєствердний кораловий з золотистим відтінком.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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