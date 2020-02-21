Названо головні тенденції весільної моди 2020

Цього року нареченим не варто боятися експериментів і звернути увагу на мережива і об'ємні деталі. У той же час в тренді також залишаються мінімалізм і витонченість.

Про те, яке весільну сукню вибрати розповів стиліст Ільяс Сахтара, пише "Сегодня".

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"Найголовніший тренд, який з'явиться в 2020 році – весільний жакет, костюм... Зрозуміло, що він повинен бути виготовлений за всіма канонами весільної моди: світлий, святковий з благородних тканин", – поділився стиліст.

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Костюм можна комбінувати з різними сорочками, додаючи певний символізм. Романтичні образи з багатошаровими спідницями в цьому році теж в тренді.

"Якщо це багатошарові спідниці з мереживами, то поверх додають таку дуже тонку газову спідницю, наприклад, з шифону, щоб створити якусь таємничість. Головне, щоб це не був звірячий крінолін, під який можна заховати всіх гостей – вибирайте більш м'які лінії", – прокоментував Ільяс Сахтара.

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Також можна звернути увагу на прозорі весільні сукні, створені з мережива, тюлю та шифону.

"Різних ступенів: є напівпрозорі, є прозорі і, звичайно ж, дуже актуальні, як завжди, мережива. Бувають більш виражені квіти, менш навантажені, але, мені здається, що відомі французькі мережива – шантильї, що з провінції Шантель – ніколи не вийдуть з моди", – розповів стиліст.

pexels.com

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