Названо головні аксесуари літа 2020: 5 найстильніших варіантів

Прийдешнім літом в моду повернеться безліч елементів з 70-х і 80-х. Так, знову будуть популярні яскраві сережки, ланцюги та вінтажні речі.
Про наймодніші аксесуари літа 2020 року пише видання Cosmopolitan.
Ланцюжки
У цьому сезоні на шиї має бути максимум ланцюжків. Масивні, тонкі, подвійні, з підвісками або без - все потрібно спробувати цього літа. Їх легко поєднувати з браслетами або кільцями.
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Масивні сережки
Чим більше розмір, тим краще. Саме такі сережки будуть популярними в цьому сезоні: масивні, незвичайної форми, геометричні, асиметричні. Також в 2020 році трендом стали саме довгі моделі сережок.
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Окуляри
У цьому сезоні популярними будуть окуляри-маски, окуляри з 70-х, які відрізняються дивовижною формою, а також окуляри на ланцюгу. Особливу увагу приділяють напівпрозорим моделям рожевих, блакитних, зелених і жовтих відтінків.
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Baby – wow
Сережки в формі вишеньок, квіток, котиків, зірок - це все буде актуальним цього літа. Їх можна поєднувати з кільцями з ніжно-рожевих, жовтих і блакитних каменів.
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Вінтаж
Брошки, браслети, кліпси, кільця - все це урізноманітнює щоденний образ. Вінтаж - на піку популярності, тому не варто упускати момент.
pexels.com
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.
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