У мережі показали 5 найневдаліших поєднань в одязі на осінь

Деякі з досить популярних поєднань у одязі на осінь застаріли і навіть здатні візуально додати років.

Так, за такими антитенденціями легко зрозуміти, наскільки далека дівчина від моди, пише "Рамблер".

Джинси скінні та чоботи на шпильках

Скінні й шпильки в одному образі можуть носити сміливо ті дівчата, яким байдуже їхнє здоров'я. Так, це поєднання може викликати не тільки травми і проблеми зі здоров'ям, але й зробить лук старомодним.

Спортивна сумка в поєднанні з підборами

Спортивна сумка на поясі буде гіршим варіантом для дівчат, які полюбляють витончений стиль в одязі. Набагато краще в цьому випадку буде виглядати сумка-багет або невеликий трапецієподібний тоут.

В'язаний комплект

Хоча такими комплектами у вигляді шапки й шарфа з рукавицями переповнені магазини одягу, виглядають вони дуже очевидно і роблять примітивним образ. Краще перегляньте свої комплекти, змішайте їх або докупіть шарф або шапку іншого яскравого відтінку.

Зелений і фіолетовий кольори в одному образі

Це поєднання давно вийшло з трендів, так що використовуючи його, ви можете отримати не цілком схвальні компліменти.

Шуба і снуд

Це поєднання вважається застарілим вже з десяток років. Шуба, особливо якщо вона з натурального хутра, в поєднанні з в'язаним снудом одразу "видасть" дівчину, яка не стежить за модою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бразилії показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.

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