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8 лютого • оновлено в 07:58
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Як правильно чистити білі кросівки: названі лайфхаки

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Для очищення білих кросівок можна використовувати зубну пасту або просте господарське мило.

Також можна зробити засіб для чищення на основі харчової соди, пише "Дом и сад".

Необхідно до харчової соді додати воду, і довести масу до кашки. Після втирати її в кросівки зубною щіткою і залишити так на 15 хвилин. Потім залишки суміші змити зі взуття теплою водою губкою.

Експерти кажуть, що чистить засіб необхідно:

  • по 2 ст. л. оцту і прального порошку;

  • 1 ч. л. харчової соди;

  • 1 ст. л. 3% перекису водню.

Білі кросівки

Білі кросівки

Також можна білі кросівки очистити сумішшю ацетону з оцтом, які змішуються в рівних частках.

Дієвим миючим ще буде лимонна кислота. Потрібно вичавити лимон і змішати сік із рівною кількістю води, а після губкою почистити взуття. Крім того, кросівки може очистити картопляний крохмаль, який у рівних частинах змішаний із молоком.

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Спеціаліст по догляду за взуттям радять не використовувати агресивні відбілювачі, а тільки кисневі. Можна розвести відбілювач невеликою кількістю води, а потім нанести кашку на тканинні кросівки на 10 хвилин. Покласти кросівки в тазик на 2 години, а потім почистити щіткою.

Ще можна випрати кросівки в пральній машинці при невисокій температурі. Але при цьому повинен бути режим прання для спортивного взуття. Щоб не пошкодити кросівки про барабан, потрібно прати їх разом з декількома рушниками. При цьому кросівки можна віджимати і сушити.

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Після прання не сушіть кросівки у опалювальних приладів і під прямими сонячними променями, адже вона може пожовтіти. Потрібно взуття поставити в місце, що продувається та заповнити паперовими рушниками. А коли підсохнуть, покласти для запаху всередину скоринки цитрусових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, як правильно доглядати за замшевим взуттям.

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Автор
Тимур Григоренко
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lipatov serega
lipatov serega
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Livesey David
Livesey David
После таких чисток белые кроссовки можно будет выкинуть.
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