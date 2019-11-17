Названа нова небезпека шопоголізму

Шопоголізм у людей після 50 років може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера.

Фахівці Джорджтаунського університету провели дослідження, в якому взяли участь близько дев'яти тисяч сімей. Майже в половині з них була людина, яка страждає хворобою Альцгеймера, передають Факти.

Як показали спостереження, люди в початковій стадії хвороби дійсно ставали розтринькувачами, вони спустошували свої банківські рахунки, витрачаючи гроші на непотрібні речі.

При хворобі Альцгеймера, яка прогресує поступово і проявляється зазвичай після 60 років, людина починає забувати події, які відбулися днями, дорогу додому, не впізнає рідних. Вважається, що недуга пов'язана з відкладенням бета-амілоїдного білка в мозку.

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